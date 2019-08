Argentina, il ministro dell’Economia Dujovne travolto dalla tempesta di Borsa Il ministro del Tesoro argentino Nicolas Dujovne si è dimesso, affermando in una lettera di ritenere che il governo abbia bisogno di «un rinnovamento significativo» nella sua squadra economica in un momento di crisi per il Paese.

L’ex ministro dell’Economia argentina Nicolas Dujovne (Afp)

Non c’è pace per l’Argentina. Dopo la bufera di mercato che ha visto tracollare la Borsa di Buenos Aires e il peso, un altro scossone investe il governo.

Il ministro del Tesoro argentino Nicolas Dujovne si è infatti dimesso, affermando in una lettera di ritenere che il governo abbia bisogno di «un rinnovamento significativo» nella sua squadra economica in un momento di crisi per il Paese.



In una lettera al presidente argentino Mauricio Macri - la cui sconfitta contro il candidato peronista Alberto Fernandez alle primarie per le elezioni presidenziali di ottobre ha innescato la tempesta di Borsa- Dujovne afferma di aver dato «tutto» per il lavoro, contribuendo a tenere il deficit sotto controllo e tagliando la spesa pubblica. «Abbiamo fatto degli errori - scrive - e non abbiamo mai esitato a riconoscere che e abbiamo fatto tutto ciò che era possibile per correggerli».

Macri ha subito nominato al suo posto Hernan Lacunza, l'attuale ministro dell'economia della provincia di Buenos Aires.