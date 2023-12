Milei vara il suo shock economico: peso svalutato del 50%, tagli alla spesa pubblica e sussidi, apertura alle importazioni

I punti chiave La Banca centrale mantiene i tassi al 133% annuo

Il Fondo monetario internazionale accoglie con favore la misura

Ricuciti i rapporti con la Cina

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Lo aveva anticipato, nel suo giorno di insediamento alla Casa Rosada, tre giorni fa. Il presidente dell’Argentina, Javier Milei, ha parlato chiaro. « Non ci sono soldi , sarà necessario uno shock ». Tre giorni dopo, la prima mossa, annunciata dal ministro dell’Economia, Luis Caputo: il peso, la moneta argentina, viene svalutato del 50% rispetto al dollaro. «Porteremo il tipo di cambio ufficiale a 800 pesos per dollaro (dagli attuali 400) affinché il settore produttivo abbia un incentivo adeguato per aumentare la produzione».

Poi la spiegazione, stringata: « Verranno eseguiti tagli alla spesa pubblica perché i precedenti governi non sono riusciti a controllare l’inflazione. Hanno attaccato le conseguenze e non le cause. Noi siamo qui per risolvere il problema alla radice», ha detto. Il ministro Caputo ha poi confermato che lo Stato non convocherà più gare d’appalto per opere di infrastruttura e che gli appalti già assegnati ma le cui opere non hanno preso il via, pure verranno annullati. «Le opere di infrastruttura le faranno i privati», ha affermato. Confermata anche la riduzione progressiva dei sussidi a energia e trasporti in quanto “non sono gratis, e si pagano con l’inflazione”.

Loading...

Parallelamente il governo ha annunciato la soppressione dell’attuale sistema di autorizzazione delle importazioni e la sostituzione con un sistema aperto basato su dati statistici. «Tutti potranno importare», ha detto il ministro. Caputo ha quindi avvertito la cittadinanza sul fatto che in termini di inflazione «i prossimi mesi saranno peggiori» annunciando l’unica misura di sostegno sociale prevista dal pacchetto: l’aumento del 100% dell’assegno universale sui figli e di un 50% della tessera alimentare.

La Banca Centrale

Non è stata chiusa, come Milei aveva promesso agli elettori. Non solo. In una giornata cruciale che rimodula la politica monetaria argentina, la Banca centrale argentina (Bcra) ha annunciato che manterrà invariato il tasso ufficiale di sconto dei titoli a breve termine al 133% annuo. E’ quanto si legge in una nota ufficiale dove si anticipa che il governo punta a ottenere finanziamento esterno con l’obiettivo di migliorare la liquidità delle riserve della stessa Bcra. Nella nota si fa riferimento in questo senso a “rapidi progressi” nei colloqui tra il governo e il Fondo monetario internazionale per la concessione di una deroga (waiver) al pagamento delle prossime rate del programma Extended Fund Facility stimate in 12 miliardi di dollari per il 2024. L’insieme degli sforzi immediati in materia di politica cambiaria, si precisa inoltre, «è volto a preservare il credito pubblico e a sbloccare i flussi del commercio estero per ripristinare il pieno funzionamento della catena produttiva e il Mercato Unico dei cambi».

Argentina, Milei ha giurato come nuovo presidente Photogallery15 foto Visualizza

Fondo monetario internazionale

Lo staff del Fondo monetario internazionale accoglie con favore le misure annunciate dal nuovo ministro dell’Economia argentino, Luis Caputo. «Queste coraggiose azioni iniziali mirano a migliorare significativamente le finanze pubbliche in modo da proteggere i più vulnerabili della società e rafforzare il regime dei cambi». Lo dichiara Julie Kozack, direttore della comunicazione del Fmi. «La loro decisiva attuazione contribuirà - sottolinea - a stabilizzare l’economia e a gettare le basi per una crescita più sostenibile e guidata dal settore privato. Il personale del FMI e le nuove autorità argentine lavoreranno rapidamente nel periodo a venire. A seguito dei gravi insuccessi politici degli ultimi mesi, questo nuovo pacchetto fornisce una buona base per ulteriori discussioni volte a riportare in carreggiata l’attuale programma sostenuto dal Fondo».