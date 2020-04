Argentina, si riapre la crisi del debito Il governo di Fernandez ha sospeso i pagamenti per 9,8 miliardi di dollari, titoli emessi sotto la legislazione argentina di Roberto Da Rin

Come fosse un tango acrobatico, da mostrare e ammirare. L'Argentina dà il meglio di sé e, per contrastare la violenza tra le mura domestiche ai tempi del Covid-19, decide di esentare le donne dall'obbligo di rigorosa quarantena, disposta fino al 13 aprile per contenere la diffusione epidemica. Potranno uscire, così come l'intera comunità Lgbt, per chiedere aiuto e assistenza. Lo prevede un decretro della ministra delle Donne, Elisabeth Gomez Alcorta.



Stop alle cedole

Nelle stesse ore il governo peronista di Alberto Fernandez e della vicepresidenta Cristina Fernandez de Kirchner ha dichiarato la sospensione del pagamento delle scadenze dei bond emessi sotto legislazione nazionale, per un totale di 9,8miliardi di dollari. Sospensione estesa a tutto il 2020. L'obiettivo è quello “di recuperare la sostenibilità del debito”. Così ha dichiarato il ministro dell'Economia, Martin Guzman, precisando che “il governo punta a un trattamento equo sia per il debito pubblico sotto legislazione argentina sia riguardo a quello sotto legislazione estera”.



Si tratta dei titoli in dollari denominati Bonar e Discount. Una scelta, quella di posticipare il pagamento al 2021, che alcuni analisti potrebbero considerare default selettivo. Ma che in tempi di Coronavirus viene interpretata come il primo passo di una lunga negoziazione con il Fondo monetario internazionale, di certo ora impegnato sul fronte emergenziale della sanità. Il dramma Covid19 indurrà vari Paesi a bussare alla porta di Washington. Con questa decisione, essendo più facilmente ‘controllabili' le scadenze di titoli emessi sotto legge argentina, il governo punta a un clima di maggiore calma nella ricerca di un accordo con i possessori di titoli regolati dalla giurisdizione di New York. Il team economico del governo di Buenos Aires sta preparando una nuova offerta da proporre ai possessori di titoli emessi sotto legge straniera, al fine di evitare un default.



La trattativa con il Fondo monetario

Il debito totale dell'Argentina è di circa 200miliardi di dollari, di cui la metà è debito estero ed è denominata in dollari. L'altra metà è così composta: 57 miliardi di dollari è il debito con il Fmi e 43 sono i miliardi di dollari, in titoli locali, denominati in pesos.



La situazione economica dell'Argentina non è affatto rassicurante; l'eredità del governo liberista di Mauricio Macri è pesante: oltre all'inflazione superiore al 50% è riuscito a peggiorare i conti pubblici e la loro sostenibilità. I peronisti, che peraltro non eccellono per capacità di controllo della spesa pubblica, ora gestiscono un negoziato molto complesso con il Fondo.