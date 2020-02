Argentina, la storia si ripete: anatomia dell’imminente default

Torna il peronismo in Argentina, crolla la Borsa

Dall'entrata in carica a dicembre 2019, il nuovo governo Fernandez in Argentina ha varato una serie di misure di politica fiscale e monetaria di emergenza. Innanzitutto, più austerity: entrate fiscali aggiuntive per circa l'1,5-2,0% del Pil, insieme a controlli sui capitali e sui prezzi per mitigare le pressioni sull'inflazione e sul tasso di cambio.

Non si tratta ovviamente di soluzioni di lungo termine per gli squilibri macroeconomici dell'Argentina, come dimostrato dall'assenza di obiettivi chiari di politica monetaria. Pragmaticamente, il nuovo governo punta ad ottenere una fragile tregua al fine di affrontare il suo mandato principale, la ristrutturazione del debito pubblico oramai al 94% del Pil.

Il governo vorrebbe risolvere il clima di incertezza sul tema della sostenibilità del debito il più rapidamente possibile, per ridurre al minimo l'impatto deleterio sull'attività economica. I dati di fine 2019 sembravano essersi stabilizzati dopo una profonda recessione di 2 anni che ha provocato una contrazione del Pil pari al 6%, ma il rapido deterioramento del quadro macro-economico mondiale nelle ultime settimane di epidemia da coronavirus potrebbero far sballare le stime, che indicano solo una leggera recessione nel 2020. Le aspettative di inflazione sono anch'esse in ribasso dal 54% annuo del 2019, ma rimangono sopra il 40%.

In ogni caso, la valutazione dei macro-indicatori dell' economia argentina rimane chiaramente un esercizio a bassa affidabilità.

I negoziati con i creditori internazionali dovrebbero intensificarsi nelle prossime settimane, ma a mio avviso la speranza dichiarata di un rapido accordo entro il mese di marzo appare irrealistica. Date le informazioni limitate fornite finora dal team del presidente Fernandez, la valutazione della probabilità di default dell'Argentina e l'esito finale del processo di rinegoziazione del debito rimangono tutt'altro che banali.

Gli investitori si stanno preparando a trattative protratte, con i prezzi dei titoli di Stato in valuta estera che continuano ad oscillare nell'intervallo 40-50 $, nonostante il recente ottimismo mostrato dal mercato dopo il rimborso all'ultimo minuto di 250 milioni da parte della provincia di Buenos Aires (cfr. Figura 1). In questo caso, l'amministrazione locale ha tentato di posticipare il pagamento di un titolo di diritto estero, protetto da clausole di accelerazione dei pagamenti e di azione collettiva (CAC) che riducevano il potere di ristrutturazione dell'emittente. Infatti per via delle CAC, l'amministrazione avrebbe avuto bisogno della maggioranza del 75% degli obbligazionisti per modificare i termini del prestito. Tuttavia l'offerta è caduta nel vuoto e per evitare un default dannoso alla trattativa sul debito federale, la Provincia ha deciso di dare fondo alle proprie riserve di liquidità per accontentare i creditori.