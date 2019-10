Argentina, i peronisti tornano al potere: Fernandez nuovo presidente Alberto Fernandez vince le elezioni presidenziali in Argentina con il 48% contro il 40% di Macri. Tornano dunque i peronisti di Cristina Fernandez di Roberto Da Rin

BUENOS AIRES - C’è chi sventola enormi bandiere biancocelesti, chi dirige il coro dell’inno peronista, chi vende T-shirt di Cristina Fernandez de Kirchner e, naturalmente, di Evita. Buenos Aires vive una notte di passione e l’Argentina archivia la stagione liberista. Le elezioni presidenziali le vince Alberto Fernandez, 60 anni, peronista doc. Il presidente in carica, Mauricio Macri, esce sconfitto. «Domattina farò colazione con il vincitore, Alberto Fernandez», ha dichiarato Macri a rete unificate.



Il vincitore ottiene il 48% dei voti, lo sconfitto il 40 per cento. Non sarà necessario il ballottaggio; la legge elettorale argentina prevede che, con il 45% dei voti si acceda alla Casa Rosada, senza ricorrere al secondo turno.

Controlli sui capitali, lotta all’inflazione e alla povertà sono le sfide del nuovo governo. La società è sfibrata da una recessione che la attanaglia da due anni.



I sondaggi prevedevano un distacco maggiore ma nel bunker elettorale peronista, nel quartiere di Chacarita, la gioia è ugualmente incontenibile. Di rosso vestita, Cristina si presenta in tarda serata, alle 22,30, esulta, ed è sommersa dagli applausi, standing ovation. È costretta ad attendere a lungo prima che i suoi elettori plachino l’entusiasmo. «Arriveranno tempi difficili. Inizieremo a lavorare da subito - dice Cristina - e non attenderemo l’avvio formale del nuovo governo, il prossimo 10 dicembre. C’è tanto da fare. Quelli che abbiamo in mano sono i numeri del dolore. Per gli economisti sono cifre, per me no».

Non li affronta ma i temi sottesi dalla vicepresidente sono tre: l’inflazione al 55%, la svalutazione del peso, il tasso di povertà al 35 per cento. A lungo denunciati in campagna elettorale, a palese discredito del governo di destra.



Si tratta dell’assurda eredità di Macri, che lo ha reso indifendibile persino dai mezzi di comunicazione più antiperonisti e, inizialmente, a lui vicini. La svalutazione del peso è forse la prima emergenza. Il “peso”, la moneta Argentina, è scivolata a quota 65 per un dollaro e la Banca centrale ha bruciato, da metà agosto a oggi, 22miliardi di dollari per frenarne la caduta. Difficile quantificare l’ammontare preciso di riserve rimaste, alcune stime le attestano attorno ai 10-11 miliardi di dollari.