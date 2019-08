Argentina, tutte accese le spie di allarme del debito

L’ultima analisi di sostenibilità , pubblicata dall’Fmi a luglio, mostra che tutte le spie di allarme sono accese. Il calo dell’indebitamento a breve termine è il solo vero successo. Tutti gli altri elementi sono al di sopra dei livelli di “allarme elevato”. La percezione del mercato non è positiva: lo spread sui titoli sovrani rispetto ai Treasuries è pari a 728 punti base (contro una prima soglia di allarme a 200 e una seconda a 600). Il fabbisogno di finanziamento esterno dell’intera economia è pari al 22% del pil (le due soglie sono rispettivamente al 5 e al 15%). La quota di debito pubblico in mano straniera è pari al 49% (le soglie sono al 15 e al 45%) e, soprattutto, il debito pubblico in valuta è pari a un colossale 76%, una cifra che rende un incubo qualunque flessione del cambio.

Il debito pubblico argentino - a differenza per esempio di quello italiano, molto sensibile invece alla crescita - risponde molto all’andamento del cambio (reale effettivo): uno shock valutario - non improbabile in un paese con un deficit corrente cronico - potrebbe avere effetti disastrosi (come mostra il recente passato).

La sfida, per Macri, è dunque politicamente ardua. Come lo era nel 2015. Un’inflazione così alta avrebbe richiesto una politica monetaria molto restrittiva, con grande sofferenza per le imprese “al limite”, quelle più deboli (per questo gli economisti insistono nel tenere sotto controllo i prezzi). La Banca centrale ha introdotto un target di inflazione - al 25% - ma in una prima fase non è stata molto coerente sui tassi, che sono calati. La vera stretta, accompagnata da interventi sul valutario e dal controllo della base monetaria, è iniziata da poco più di un anno (oggi il tasso Leliq è al 74,78%). Un debito così a rischio avrebbe intanto richiesto forti tagli alle spese e quindi ai servizi sociali (per questo gli economisti insistono sul controllo del debito) ma il governo, dopo aver aumentato il deficit, ha raggiunto solo quest’anno un minimo avanzo primario.

La scommessa di Macri, quella di una politica rigorosa, ha dunque fallito, perché di rigore vero ce n’era poco, e quel poco ha rallentato l’economia. Difficile che ora, anche di fronte a candidati meno affidabili sul piano economico, possa recuperare consensi.