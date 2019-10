Argentina al voto: sotto il materasso oltre 300 miliardi (l’85% del Pil) I rischi dell'accumulo del contante e della vendita dell'oro della Banca centrale dal notro inviato Roberto Da Rin

BUENOS AIRES - Le librerie di Buenos Aires, un archetipo della città. Alcune, in Avenida Corrientes, sono aperte tutta la notte. In vetrina, oltre a una produzione letteraria di prim’ordine, sugli scaffali sono in bella evidenza vari testi di politica e, naturalmente, di economia. “Argentina en su labirinto”, “ La economia oligarquica de Macri”, “Por què funziona el populismo?”

Il default e i prestiti inesigibili dell’Fmi, in Argentina, non sono temi di esclusiva pertinenza di analisti finanziari e docenti universitari. Qui ne parlano tutti. E ne leggono in molti. Gli errori da non ripetere, il peronismo benedetto o maledetto (a seconda degli autori) come superare la dipendenza dalla materia prime alimentari, sono titoli che vendono. E, a proposito di errori da non ripetere, ce ne sono alcuni che l’Italia, a guardar bene, potrebbe replicare. Un trend che anni fa ha condotto l’Argentina nel baratro di una gravissima crisi sociale, con morti di piazza e disoccupazione al 55 per cento.

Uso e “tesorizzazione” del contante, vendita dell’oro della Banca centrale sono i due più macroscopici, che alcuni partiti politici italiani non disdegnano. O addirittura auspicano. Vero. C’è distanza geografica ed economica tra Argentina e Italia e, a dispetto di un consistente movimento politico contrario, l’euro resiste agli attacchi dei suoi detrattori.

Il dollaro sotto il materasso non è un eufemismo. I pochi o tanti pesos che gli argentini risparmiano li cambiano in dollari, unica valuta di cui si fidano. Il risultato è eclatante: gli attivi fuori dal sistema finanziario superano quota 300 miliardi di dollari; ciò rappresenta l’85% del pil, stimato a quota 350 miliardi di dollari.

Difficile quantificare quanti siano i miliardi che gli italiani tengono in casa, nelle cassette di sicurezza o all’estero; l’unica certezza è che la sfiducia nel sistema bancario sta crescendo esponenzialmente; complici i tassi di interesse negativi. Il crack di alcune banche ha coinvolto 140mila italiani, ora sfiduciati dal sistema. L’Italia, è un dato di queste ultime settimane, è in cima alle classifiche Ue per l’utilizzo del contante. L’altra faccia della sfiducia e dell’evasione. L’86% delle transazioni è in contanti. Uno studio Censis-Aipb rileva che la liquidità vale 1300 miliardi. Le obbligazioni sono il 6,9% contro il 21% del 2008. Il mantra degli italiani, riportato nello studio, è «non tassatemi il contante». Insomma, in filigrana, vi sono evidenti similitudini con l’Argentina. Pur stemperate da contesti macrofinanziari diversi.