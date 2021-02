Argento, per i trader fai-da-te suona la ritirata (e partono le polemiche)

(Destina - stock.adobe.com)

Le speculazioni in stile GameStop si scontrano con un mercato difficile da conquistare. Così l’argento ripiega dopo la fiammata che l’aveva spinto sopra 30 dollari l’oncia, ai massimi da otto anni. E i risparmiatori scottati dall’incursione ora denunciano trappole e complotti

L’argento si è rivelato un boccone indigesto per i trader fai-da-te, che dopo la fiammata speculativa dei giorni scorsi cominciano ad abbandonare il campo. Le quotazioni del metallo restano volatili, ma da martedì 2 stanno cercando un nuovo equilibrio intorno a 27 dollari l’oncia. Il rally che in tre sedute le aveva spinte in rialzo di oltre il 20% – con una puntata sopra 30 dollari, un record da otto anni – si è fermato dopo l’aumento dei margini di garanzia al Comex di New York e in vista del ...