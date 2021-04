Aria, luce, energia e niente rumore: la scuola è laboratorio di spazi nuovi

In Italia

Anche nel nostro Paese ci sono alcuni casi. A Cavenago di Brianza , il Comune ha, da poco, affidato alla Esco milanese Samso l’incarico di un innovativo sistema di facciata termo-attiva per abbattere del 44% i consumi del plesso scolastico. Immobile oggi in classe D che diventerà Nzeb, con consumi vicini allo zero. A Isnello, piccolo borgo nelle cuore delle Madonie, in Sicilia, per dare forma al progetto sostenibile e certificato Leed del nuovo plesso Pirandello, l’ufficio tecnico dell’amministrazione è coordinatore di un team composto da Am3 Architetti Associati, i bolognesi Sums Architects e Roberto Corbia di INSITI Opportunità Urbane.

Da una parte, ci sono azioni per ripensare l’esistente, renderlo più efficiente sotto l’aspetto energetico e più sano. Dall’altra, c’è un impulso a ripensare le forme interne in funzione del cambiamento della didattica: un tema su cui insistono i concorsi di architettura (più di 30 negli ultimi anni sulle scuole).

Fra i territori che, storicamente, hanno investito di più, spicca senz’altro l’Alto Adige. Con casi che spaziano dalla scuola materna a Valdaora di Sotto di feld72 al polo scolastico di MoDus Architects a Sant’Andrea, realizzato in sinergia con i pedagogisti, fino alla recente scuola materna di Sluderno, concepita dall’architetto di Bolzano Roland Baldi in funzione dei nuovi programmi didattici, con spazi flessibili e polifunzionali. Infine Torino, con player di rilievo come la Fondazione Agnelli, titolare di interventi concreti su due istituti cittadini nell’ambito del progetto “Torino fa scuola” con il Comune e la Compagnia di San Paolo. Ma anche con micro-iniziative di valore, come quella promossa da “Architetti senza frontiere” che, nell’ambito del ripensamento del verde della scuola Sabin di Torino, intervento solo in parte finanziato, ha lanciato una campagna di crowdfunding sulla piattaforma Ideaginger.