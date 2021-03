Aria più pulita e virus free all’interno dell’abitacolo delle Jaguar e delle Land Rover

2' di lettura

Aria più pulita quando si sale a bordo. Una tematica molto importante in questo periodo in cui si combatte contro il nemico invisibile Covid-19.

Il prototipo del sistema di climatizzazione ventilazione e riscaldamento impiega la tecnologia Panasonic nanoe X per inibire batteri e virus dannosi e contribuirà ad offrire ai passeggeri un'atmosfera di bordo più sana.

Riduzione al minimo dei patogeni

Jaguar Land Rover pone una pietra miliare nel campo delle ricerche per la purificazione dell'aria. Un lavoro che vede coinvolti attori provenienti da aree di studio diverse. Infatti, il costruttore inglese ha stretto una partnership con Perfectus Biomed Ltd, primario laboratorio di microbiologia e virologia, per effettuare un innovativo test di laboratorio in camera sigillata, che simula il sistema di ventilazione di un veicolo in modalità ricircolo su un ciclo di 30 minuti. La ricerca indipendente ha dimostrato che la capacità del sistema di inibire virus e batteri arriva fino al 97%. L'obiettivo è di assicurare che i patogeni vengano ridotti al minimo e che l'aria in cabina sia sempre più pulita.

Da segnalare che la tecnologia nanoe X della Panasonic è stata sperimentata sul nuovo coronavirus dalla Texcell, un'organizzazione specializzata nei test sui virus e nella immunoprofilazione che è uno dei laboratori mondiali autorizzati a condurre test sul nuovo coronavirus. Durante le prove di laboratorio della durata di due ore è stato inibito oltre il 99,995 % dei coronavirus.

Un lusso moderno e pulito

Il percorso intrapreso dal marchio automobilistico inglese segna un primo passo verso una reimmaginazione del lusso moderno, offrendo ai clienti un'esperienza di bordo più sana. I modelli della gamma Jaguar, incluso il performance suv all-electric Jaguar I-Pace e la gamma Land Rover (incluse la Discovery e la Range Rover Evoque) offrono attualmente la tecnologia nanoe con filtrazione Pm2.5. È inoltre disponibile l'innovativo Pre-conditioning che consente di attivare il sistema prima di entrare nel veicolo.