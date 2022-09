Ariston acquista la tedesca Centrosec

Nel 2021 il gruppo si è quotato su Euronext Milano con il dichiarato intento di accelerare i piani di crescita per linee esterne e poi nNel gennaio scorso, a poche settimane di distanza dall'Ipo, il presidente esecutivo Paolo Merloni ha affermato in un’intervista al Sole 24 Ore che «con le azioni oltre alla cassa sappiamo di avere più opzioni, ma in questi casi oltre ad avere buone carte in mano occorre anche saperle giocare bene e studiare i competitor». Ad una domanda sulla possibilità di un deal trasformativo, ha risposto: «In assoluto non escludiamo nulla, d'altronde vent'anni fa abbiamo già deciso di cogliere una grande occasione acquisendo Chaffoteaux, che ci ha portato per un certo periodo dei nuovi soci finanziari e ha avuto un forte impatto anche sulla governance, con un cda e una rendicontazione ispirata alle best practice. Oggi ci siamo quotati per alzare l'asticella, avviare una nuova fase, migliorare ulteriormente il nostro profilo e la nostra attrattività».

Dopo la quotazione, rispondendo agli analisti durante le call sui risultati trimestrali, l'amministratore delegato Laurent Jacquemin ha ribadito più volte che Ariston Group valuta tutte le possibilità di crescita tramite M&A ed è continuamente alla ricerca di opportunità che abbiano il giusto profilo.



Nel primo semestre 2022, Ariston Group ha registrato ricavi netti a 1,135 miliardi di euro, in crescita del 24,1% rispetto al primo semestre 2021 grazie a un secondo trimestre molto forte (+24.3% anno su anno) e all'acquisizione di Chromagen. A livello di redditività l’Ebit adjusted è stato pari a 95 milioni di euro, in crescita del 5,9% rispetto al primo semestre 2021, mentre l’utile netto si è attestato a 66 milioni di euro, contro gli 81 milioni di euro del primo semestre 2021 che includevano un beneficio fiscale una tantum di 22 milioni di euro. Il free cash flow è stato negativo per 63 milioni di euro, contro i +20 milioni di euro del primo semestre 2021.