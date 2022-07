Ariya, ecco come va e quando costa il suv-coupè della svolta per Nissan

Una dotazione completa di assistenti alla guida

Molto completa la dotazione dei sistemi di assistenza alla guida della Nissan Ariya, che include il ProPilot con Navi-link, in grado di adattare la velocità della vettura sia in base ai limiti di velocità oppure nelle curve così come nelle rampe che portano elle uscite autostradali. E' inoltre Inclusa nella dotazione di base della Ariya il pacchetto Safety Shield che comprende tecnologie di sicurezza fra cui la frenata d’emergenza, particolarmente utile nell'uso urbano.

Tre modalità di guida che modificano l’assetto

Va poi aggiunto anche il riconoscimento di pedoni o ciclisti e l’avviso abbandono involontario di corsia. A disposizione anche tre modalità di guida che sono Eco, Normale e Sport in grado di gestire ad esempio l’indurimento dello sterzo del 20% coi rallentamenti che diventano così più pronti. Il tutto si abbina al confort impeccabile. Facile da guidare la nuova Airya sorprende sia per il confort percepito nell’abitacolo, ma anche per la brillantezza di marcia nel ciclo misto.