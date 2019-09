Arlecchino: ora i canovacci francesi di Goldoni sono diventati veri e propri spettacoli

Nel primo caso, Il figlio di Arlecchino perduto e ritrovato, la maschera è più semplicemente un uomo sposato implicato in una storia parallela di figli scambiati e ritrovati, con un momento in cui per gelosia dà addirittura fuoco alla sua casa. Elemento, questo della gelosia, che ritorna anche nel secondo caso, Arlecchino e l'anello magico, in cui Goldoni per la prima volta inserisce in una sua opera un dettaglio fantastico e soprannaturale (per fare il verso al suo avversario Gozzi?). Il protagonista convinto di essere stato tradito metterà al dito, infatti, l'amuleto fornitogli da un mago. Avrà così la possibilità di dimenticare tutto (chiedendosi persino cosa sia il denaro, elemento necessario per procurarsi del cibo) e finirà per innamorarsi nuovamente della sua donna non riconoscendola.

Viste le tante sfaccettature della creatura al centro di queste vicende, Zoppello affida la parte, in entrambe le realizzazioni, ad un attore di lungo corso e di solida presenza come Stefano Rota, dal crine brizzolato, capace di fornire alla figura un tratto più meditativo, disegnandole addosso uno stupore più malinconico e assorto, animandola con amari sberleffi, senza per questo farle perdere cadenze e guizzi comici.

Intorno a lui la compatta squadra dei giovani, insieme a ognuno dei quali il regista costruisce fisionomie sceniche dai contorni ben definiti. Vanno ricordati tutti: nel primo spettacolo il musicista stralunato e poetico di Matteo Campagnol, la tenera e tenace moglie di Arlecchino Alice Centazzo, il Pantalone visionario di Emanuele Cerra, l'energico Florindo di Marco Mattiazzo, la cameriera francese puntuta e dinoccolata di Emilia Piz, l'amorosa piena di dignità e di piglio di Francesca Sartore e, nel secondo spettacolo il gendarme ardimentoso di Davide Falbo, la madre subdola di Meredhit Airò Farulla, la vivace ostessa bergamasco-romanesca di Lorenza Lombardi, la sensibile ma concreta moglie di Arlecchino Eleonora Marchiori, l'azzimato e animoso amante di Marlon Zighi Orbi e il risoluto servo napoletano di Pierdomenico Simone.



Con i costumi accordati mirabilmente su toni spenti, con tessuti ruvidi e dettagli di antiche eleganze, disegnati da Lauretta Salvagnin, compreso l'Arlecchino grigio e consunto, con strisce colorate a rammentare le tipiche losanghe. Il tutto rafforzato dal segno incisivo delle maschere di Roberto Maria Macchi, e dalla scena, con una pedana da piazza dietro cui salgono fondali da pittura veneta o cala un grande sipario di un rosso rugginoso illuminato da vecchie lanterne, ideata da Alberto Nonnato.



L'ulteriore incanto è poi in quella minuta partitura di gesti, tra quelle angolature di sguardi, tra movimenti repentini e furtivi, larghi e ampollosi, comici o pateticamente lirici, secondo una minuziosa tessitura di “straniamenti”, attraverso i quali arriviamo a vedere (brechtianamente) quelle storie sempre e solo come finzioni.