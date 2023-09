Arm debutta a Wall Street con l'Ipo più grande del 2023 (azioni fissate a 51 $)

Ascolta la versione audio dell'articolo

Le azioni di Arm, società britannica che progetta chip, sono state prezzate a 51 dollari l’una prima dell’inizio delle contrattazioni giovedì 14 settembre, dando alla società una valutazione di mercato di 52,3 miliardi di dollari. Il prezzo si colloca all’estremità superiore di una forchetta compresa tra 47 e 51 dollari per azione, a causa dell’elevata domanda che ha fatto sì che le azioni della società venissero sottoscritte più di cinque volte in eccesso, secondo quanto riferisce il Financial Times.

La quotazione è stata osservata con attenzione come barometro per le offerte pubbliche iniziali nel settore tecnologico. Si tratta della più grande quotazione in due anni da quando il produttore di carrelli elettrici Rivian ha debuttato nel 2021, raccogliendo circa 12 miliardi di dollari. Negli ultimi 18 mesi le valutazioni delle aziende tecnologiche sono crollate dai massimi dell’era della pandemia a causa dell’incertezza economica e dell’aumento dei tassi di interesse.

L’Ipo raccoglierà circa 4,9 miliardi di dollari per SoftBank, che ha offerto il 9,4% delle azioni della società. Dopo l’Ipo, il gruppo giapponese controllerà ancora circa il 90% delle azioni della società. I grandi clienti tecnologici dei progetti di chip di Arm, tra cui Apple, Google, Nvidia, Samsung, Intel e Tsmc, hanno dichiarato di voler acquistare azioni di Arm per un valore di 735 milioni di dollari al prezzo dell’Ipo. Le banche che sottoscrivono la quotazione hanno chiuso gli ordini per le azioni martedì, un giorno prima del previsto. Goldman Sachs, JPMorgan e BofA Securities fanno parte di un esercito di 28 banche protagoniste dell’Ipo di Arm.