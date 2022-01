Armani annulla gli show per l’aumento dei contagi Covid

I punti chiave Giorgio Armani ha annullato gli show Emporio e Giorgio Armani previsti a Milano Moda Uomo

Cancellata anche la sfilata Armani Privé a Parigi

Una decisione presa «a malincuore», ma con l’obiettivo di tutelare la salute di addetti ai lavori e ospiti: Giorgio Armani è il primo (e, per ora, unico) ad aver ufficializzato l’annullamento delle sfilate uomo e alta moda a causa dell’impennata dei contagi Covid-19 in tutta Europa.

Con una breve nota la maison milanese ha comunicato la cancellazione degli show Emporio Armani e Giorgio Armani uomo autunno/inverno 2022/23, in calendario durante la fashion week milanese, e della sfilata Alta Moda Giorgio Armani Privé primavera/estate 2022, prevista durante la settimana dell’Haute Couture parigina

«La sfilata rimane, come ha più volte dichiarato lo stilista, un momento fondamentale e insostituibile, ma la tutela della salute e della sicurezza di collaboratori e pubblico è ancora una volta prioritaria», si legge.

Fashion week in sicurezza (ma possibili annullamenti)

Un dejà vu che riporta indietro la memoria a due anni fa, quando l’epidemia di coronavirus ha cominciato a imperversare nel Vecchio Continente - e, in particolare, in Italia - proprio durante la settimana della moda di Milano. «É possibile che nei prossimi giorni il calendario della Fashion Week possa prevedere alcuni cambiamenti nella massima collaborazione coi brand che partecipano alla nostre settimane della moda e con la sempre massima attenzione alla situazione sanitaria complessa che il nostro Paese sta vivendo - ha detto Carlo Capasa, presidente della Camera nazionale della moda Italiana - . Alcuni

eventi che ad oggi non sarà possibile realizzare come originariamente immaginati, potranno essere annullati o posticipati».

Capasa - che in merito alla scelta di Armani ha affermato: «Non possiamo che comprendere la decisione presa dal signor Armani di annullare la sua sfilata, una scelta coerente con il suo l’approccio alla pandemia e alla sua visione» - ha sottolineato che la fashion week si svolgerà in sicurezza (con l’obbligo di Super green pass e mascherina FFP2) e che la Cnmi sta « ultimando l’aggiornamento (n.4) del nostro documento “Indicazioni operative per la redazione di protocolli per la tutela della Salute e Prevenzione del Rischio da contagio Covid-19 nella realizzazione di Sfilate di Moda”, redatto in collaborazione con le Autorità Competenti con verifica congiunta delle ultime restrizioni normative richieste dal Governo e verrà inviato nei prossimi giorni a tutti i brand partecipanti alla settimana della moda».