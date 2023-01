Armani Beauty rinnova lo spazio all’interno di Rinascente Duomo a Milano

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Armani Beauty inaugura il nuovo spazio all'interno di Rinascente Duomo a Milano. La struttura, aperta e accogliente, posta in prossimità di uno degli ingressi principali del department store milanese, espone i prodotti del brand – profumi, makeup e skincare - tra tra cui la collezione di fragranze esclusive Armani/Privé.

Rosso, nude e oro sono i colori che caratterizzano lo spazio che offre, tra gli altri, servizi di flash makeup o la possibilità di provare virtualmente le referenze del brand attraverso uno schermo interattivo Vto (virtual try on). Infine, un servizio di engraving disponibile per tutte le fragranze (uomo, donna e Armani/Privé) consente di personalizzare i flaconi.