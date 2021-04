Armani diventa socio fondatore del Teatro alla Scala. Riapertura l’11 maggio con concerto di Muti

3' di lettura

Una bella notizia per il Teatro alla Scala di Milano, nel giorno in cui riaprono i teatri nelle regioni “gialle” e in cui l’ente lirico milanese pone la prima pietra della nuova palazzina in via Verdi, progettata da Mario Botta con Emilio Pizzi, per ampliare gli spazi del teatro. Il gruppo Armani, altro simbolo dell’eccellenza milanese e italiana nel mondo, diventerà dal prossimo 17 maggio socio Fondatore Sostenitore della Fondazione lirica.

Lo ha annunciato il cda della Scala, anche se per la formalizzazione dell’ingresso occorrerà aspettare la cooptazione dell’Assemblea dei soci a metà maggio.

Riapertura l'11 maggio con concerto Muti

La Scala riaprirà al pubblico l'11 maggio con il concerto dei Wiener Philharmoniker diretto da Riccardo Muti. Si tratta di una data simbolica perché proprio l'11 maggio si tenne il concerto di riapertura del teatro diretto da Arturo Toscanini nel 1946. Il pubblico (massimo 500 persone) sarà sistemato nei palchi. Verrà quindi mantenuta la pedana costruita durante il lockdown in platea per ospitare l'orchestra.

Un sodalizio tra big milanesi nel mondo

Il sodalizio tra il re della moda e la regina dei teatri lirici italiani è di lunga data: Giorgio Armani era stato tra i primi a sostenere la Fondazione, dopo la sua nascita nel 1997, e ora torna a farlo, «con rinnovato impegno, in un momento particolarmente delicato per il mondo dello spettacolo», si legge nel comunicato diffuso dalla Scala. In quanto socio Sostenitore, il gruppo Armani verserà al teatro 600mila euro in cinque anni, come prevede lo statuto della Fondazione.

«Il mio impegno verso Milano, in questo ultimo anno così sconvolgente, è stato importante su tutti i fronti e non potevo certo trascurare il settore della cultura, colpito duramente in ogni suo aspetto – ha dichiarato Giorgio Armani, amministratore delegato del gruppo –. Questa nuova iniziativa è dedicata alla città di Milano, per il valore simbolico della Scala, ma anche per i miei legami affettivi e personali con essa, per i ricordi dei tanti spettacoli e concerti cui ho assistito, degli ospiti illustri che ho vestito, di esperienze indimenticabili come la creazione dei costumi, nel 1994, per l’«Elektra» di Richard Strauss diretta dal Maestro Sinopoli. Ora, più che mai, sento il dovere morale di contribuire attivamente a sostegno del teatro, patrimonio di milanesi e non, vero e proprio simbolo di resistenza intellettuale».