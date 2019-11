Armani e Ferrari, al via la partnership tra le icone made in Italy Il gruppo Armani produrrà capi e accessori a marchio Ferrari. Un accordo a lungo termine che è, in primis, un modo per celebrare il “fatto in Italia” puntando ad elevare gli standard di eccellenza. Dalla brand extension «il 10% della redditività totale in 7-10 anni». di Marta Casadei

2' di lettura

Il gruppo Armani produrrà una selezione di capi e accessori a marchio Ferrari. In una sinergia tra icone del made in Italy che punta all’eccellenza.

L’inedita partnership che unisce due tra i marchi più famosi del made in Italy a livello mondiale è stata annunciata dall’amministratore delegato del cavallino rampante, Luis Camilleri: «Quello con Armani è un accordo a lungo termine con il quale vogliamo alzare gli standard di tutti nostri prodotti e concentrarci sul made in Italy», ha spiegato l’ad.

L’accordo tra l’azienda e Armani rientra in uno dei tre pilastri sui quali poggia il marchio Ferrari e, nello specifico, quello dei prodotti di abbigliamento e accessori con il Dna Ferrari. Che, insieme all’entertainment ( e quindi, per esempio, ai parchi tematici) , rappresenta il “mondo” del cavallino rampante in tutto il mondo.



«Oggi il valore di mercato dei prodotti a marchio Ferrari si stima intorno agli 800 milioni di euro», ha detto Camilleri che ha annunciato un dimezzamento degli attuali accordi di licenza, che sono troppi, e un taglio del 30% delle categorie di prodotto. Dalla brand extension sviluppata con Armani il ceo dell’azienda stima «il 10% della redditività totale in 7-10 anni».

Si parla non di un co-branding, bensì di un accordo per la produzione: la collezione sarà disegnata da un team interno a Ferrari che, come detto da Camilleri, aprirà un ufficio a Milano per seguire il progetto da vicino e tutte le attività brand di Ferrari. E che prevede nuove assunzioni.