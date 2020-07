Armani e Yoox-net-a-porter disegnano la «Next era» della distribuzione, integrando canali fisici e online Il 1° luglio Federico Marchetti, fondatore della società di e-commerce, era entrato nel cda del gruppo - Dopo meno di tre settimane, il progetto sulla nuova esperienza di acquisto: la prima fase inizierà nel 2021 di Giulia Crivelli

La collaborazione tra il gruppo Armani e Yoox iniziò quasi vent’anni fa, quando la società fondata da Federico Marchetti creò le vetrine online a insegna Giorgio Armani e Emporio Armani. Nata nel 2000 come piattaforma di marchi della moda a prezzi scontati, Yoox “diversificò” molto presto nei servizi, mettendo a disposizione il know how di costruzione di siti di e-commerce ai brand. Oggi molte aziende hanno internalizzato il canale online e Yoox si è a sua volta trasformata, aggiungendo categorie come i prodotti di design e allontanandosi dal modello di “outlet online”, dando sempre più spazio ai prodotti in season e full price. Federico Marchetti ha continuato a guidare Yoox, ma ha anche costruito la fusione con Net-a-porter e dato vita a Ynap, leader mondiale nell’e-commerce di moda e lusso, società di cui è presidente e ceo.

L’entrata di Marchetti nel cda del gruppo Armani

Il 1° luglio scorso, con un comunicato di appena due righe, si apprendeva che «Federico Marchetti, con decorrenza dalla data odierna, entra a far parte del consiglio di amministrazione della Giorgio Armani spa, in qualità di consigliere indipendente non esecutivo». In tempi di grandi cambiamenti e soprattutto di corsa veloce verso un modello distributivo omnicanale, corsa ulteriormente accelerata dal lockdown e dalla vivacità, nel periodo di chiusura delle attività fisiche, del solo canale e-commerce, la mossa appariva assai ragionevole. Cooptando il fondatore di una società che ha fatto scuola da 20 anni e che ancora oggi, trasformata in Ynap, è il benchmark globale per l’e-commerce di moda, il gruppo Armani acquisiva competenze preziose. Non era chiaro però, dal comunicato di venti giorni fa, se ci sarebbero state conseguenze immediate dall’entrata nel cda di Marchetti. Sono bastate però meno di tre settimane per avere qualche chiarimento.

L’ambizioso piano «Next era»

Armani e Yoox-net-a-porter Group hanno annunciato quella che definiscono «una nuova fase strategica della loro ventennale partnership». Un accordo da qui al 2025 per definire la «Next era», che ha l’obiettivo cioè di riprogettare e, nei prossimi due anni, «realizzare in chiave evolutiva, digitale e integrata l’esperienza di acquisto nei canali fisici e digitali del gruppo Armani». Un accordo, come dicevamo, “accelerato” dal Covid, ma maturato anche per i cambiamenti che sta attraversando il sistema moda da molti anni. Cambiamenti iniziati, a guardar bene, proprio nel 2000, con la rivoluzione digitale portata da internet. Non è certo un nativo digitale, Giorgio Armani, 86 anni appena compiuti ed egregiamente portati, ma è tra gli stilisti-imprenditori più veloci a intuire i cambiamenti in atto e a trovare modi originali per cavalcarli o addirittura favorirli. All’inizio del lockdown, tra la fine di febbraio e marzo, Armani innescò, con una lettera aperta al quotidiano americano Wwd, il dibattito sui tempi della moda, sui calendari, sugli eccessi di produzione e comunicazione. Sollevò il tema da un punto di vista della sostenibilità sociale, ambientale ed economica dell’attuale modello.

L’emergenza sanitaria, si legge ancora nel comunicato, «ha reso ulteriormente evidente la necessità di ridisegnare il sistema moda con una dimensione più innovativa e tecnologica, che permetta di instaurare una diretta e personale relazione con i clienti, capire le loro aspettative ed espandere la possibilità di scelta attraverso una reale integrazione dei negozi fisici quanto in quelli virtuali».