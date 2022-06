Armani e Zegna chiudono la fashion week della ripresa e del (cauto) ottimismo

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

«Cosa è moderno?» si chiede Giorgio Armani a conclusione dello show della linea ammiraglia. È raggiante: per il campionato italiano di basket vinto con Olympia Milano – l’intera squadra è presente, tra il pubblico – e per una sfilata che è l’ennesima affermazione della validità di uno stile di incrollabile coerenza ma di nessuna rigidità. «Una definizione univoca non c’è, e va benissimo – aggiunge –. Per alcuni moderno è l’abito sartoriale nero e affilato, per me è mescolare i capi classici in modo inconsueto, con la camicia lunghissima che sbuca dalla giacca, i motivi geometrici combinato in libertà, la cravatta che praticamente scompare e le scarpe che diventano espadrille».

La sfilata Armani per la PE 2023 Photogallery32 foto Visualizza

La collezione è rassicurante nel suo essere un concentrato di armanismo, nella decostruzione lieve percorsa da echi desertici, vacanzieri, panteschi, ma mostra anche una nuova esuberanza, che è proprio un modo: la disinvoltura di indossare i capi come a caso, e con la stessa nonchalance di un pigiama. «Armani classico, con simpatia», sintetizza Re Giorgio, efficace come non mai.

Loading...

La sfilata Etro per la PE 2023 Photogallery25 foto Visualizza

C’è molta disinvoltura, e uno spirito di sintesi fresco e tempestivo, da Etro. Kean Etro firma per l’ultima volta la collezione maschile del marchio – il timone passa adesso nelle mani di Marco De Vincenzo – puntando su una semplicità carica di erotismo: abiti immediati, molti dei quali impalpabili e trasparenti, percorsi da motivi floreali di ascendenza giapponista. Via i dandismi, le eccentricità e le trovate, si strippa tutto al minimo per massimizzare l’effetto, ovvero glorificare il corpo nella sua tonica, umida carnalità.

Gucci presenta “Ha ha ha”, la collezione di Alessandro Michele e Harry Styles Photogallery11 foto Visualizza

È sorprendentemente precisa, seppur venata di ludiche provocazioni, la collezione nata dalla complicità tra Alessandro Michele e Harry Styles: un progetto una tantum che va sotto l’insolente etichetta Gucci HA HA HA, presentato all’interno dello storico negozio di vintage Cavalli & Nastri. L’ambientazione è quanto mai pertinente, tanto che distinguere i pezzi della collezione dall’assortimento d’epoca risulta difficile. Michele non ha mai fatto mistero delle proprie passioni nostalgiche; la sua estetica deve molto al magnifico metissage di botteghe della romana via del Governo Vecchio. Styles, da parte sua, nutre la medesima passione per il vintage e per i vestiti. Il risultato è felice: un misto di tailoring alla Tommy Nutter, stampe infantili e chincaglieria decorativa.

La sfilata Prada per la PE 2023 Photogallery25 foto Visualizza

Da Prada, Miuccia Prada e Raf Simons si concentrano invece sul reale, qualunque esso sia nel contesto della moda, e lavorano su vestiti da indossare, su una idea di apparente normalità, che, per innata tendenza alla soverchia idealizzazione, ascrivono ad un processo di scelta continua. La collezione si intitola Prada Choices, infatti. Progettare, certo, è scegliere, almeno quanto lo è vestirsi, giorno dopo giorno. La scelta, adesso è di focalizzarsi sugli archetipi, sui pezzi singoli, dal giubbotto tipo Baracuta all’impermeabile, dai jeans allo smock, usando come cornice una doppia base: l’abito sartoriale nero, di certo caro alla Signora, e gli shorts di pelle, neri anch’essi, più vicini alla sensibilità di Simons. Il risultato è una collezione di magnifico prodotto sbattuto in faccia come i gioielli esposti sulle basi di velluto nelle vetrine dei negozi: un esercizio di riduzione e concretezza perfettamente eseguito ma freddo come un esperimento condotto in vitro. Permane, pericolosa ma rassicurante, la tendenza all’auto citazione, mentre l’infantilismo di sempre non accenna a sparire e allora la concretezza sfuma nell’utopia dell’eterna giovinezza.