Armani in forte ripresa nel primo semestre, fatturato 2021 vicino ai livelli pre Covid

La strategia del fondatore: less is more

«La flessione dei ricavi nel 2020 è da leggere non solo come una conseguenza della pandemia e della crisi del traffico e dei consumi, particolarmente penalizzante per il settore dell’abbigliamento – ha sottolineato Giuseppe Marsocci, vicedirettore generale commerciale del gruppo Armani – ma anche in coerenza con lo stesso principio strategico del less is more di Giorgio Armani. La scelta è stata infatti quella di contenere l’offerta delle nuove collezioni, in considerazione del momento storico, con un merchandising nei negozi allineato alle stagioni climatiche e con attenzione alle esigenze reali dei clienti finali. Il tutto nel rispetto dei valori della sostenibilità, oggi importanti più che mai».

I segnali positivi dal primo semestre 2021

Ed eccoci alla ripresa: i ricavi netti consolidati del gruppo Armani al 30 giugno 2021 evidenziano a cambi correnti una crescita complessiva del 34% rispetto al primo semestre 2020 (ovvero +38% a cambi costanti e +59% considerando il calendario retail nei canali a gestione diretta, escludendo quindi wholesale e licenze). La crescita è sostenuta in particolare dalla netta ripresa dei volumi di vendita in Cina e negli Stati Uniti già dall’inizio dell’anno e più recentemente anche in Europa. «La performance positiva del trend di vendita rispetto al 2020 prospetta naturalmente uno scenario di redditività decisamente migliore per il 2021, a meno di non auspicabili diffuse chiusure generalizzate del retail nel secondo semestre, dovute al Covid», si legge nella nota ufficiale.

Risorse per crescere, parola di Giorgio Armani in persona

Nel primo semestre 2021 il saldo delle disponibilità liquide nette registra un sensibile miglioramento e al 30 giugno 2021 risale al livello di 1.088 miliardi, assicurando le risorse finanziarie necessarie alla stabilità e alla crescita di medio-lungo termine del gruppo, come ha sottolineato lo stesso Giorgio Armani, presidente e amministratore delegato. «La ripresa di questi primi mesi del 2021, con risultati già vicini al 2019 nonostante la pandemia non sia ancora risolta, insieme alla resilienza mostrata dal gruppo nell’affrontare il momento più difficile del periodo pandemico nel 2020, mi rende particolarmente ottimista e determinato nel proseguire il mio percorso strategico di medio-lungo termine, caratterizzato, come sempre, da una grande attenzione alla qualità restando fedele alla mia filosofia estetica. L’obiettivo – ha aggiunto Armani – è di tornare entro il 2022 ai livelli precedenti alla pandemia, con oltre 4 miliardi di fatturato indotto e oltre 2 miliardi di fatturato diretto».

I rumor che si inseguono sulla vendita

Sono anni che si parla di possibili acquirenti del gruppo Armani e della possibile successione, anche stilistica. Nelle ultime settimane, in particolare, sono circolate ipotesi di un ingresso di Ferrari o Exor, smentite dal quartier generale di Armani. Ma i rumor continuano a correre, a maggior ragione in un periodo di grande fermento per l’intera industria della moda e del lusso, come dimostrano le notizie più recenti: l’acquisizione del 60% di Etro da parte di L-Capital, l’annuncio della quotazione di Ermenegildo Zegna a New York e l’ingresso, come socio di maggioranza, di Lvmh nel marchio di Virgil Abloh. E secondo gli analisti siamo solo all’inizio di una stagione di consolidamento e di M&A.