Armani Hotel - Diriyah, Arabia Saudita

Nel cuore della regione di Diriyah, che secondo il piano Vision 2030 lanciato dall'Arabia Saudita sarà uno dei motori del nuovo turismo nel Paese, aprirà un nuovo Armani Hotel: si tratta del terzo progetto dell'insegna del gruppo Armani, e come quelli di Dubai e Milano sarà gestito da Emaar Hospitality Group. L'Armani Hotel Diriyah sarà realizzato in collaborazione con la Diriyah Gate Development Authority (DGDA), l'ente nato nel 2017 che si occupa dello sviluppo dell'area di circa 7 km quadrati a ovest della capitale Riyadh, per il quale la corona saudita ha destinato investimenti per oltre 50 miliardi di dollari.

