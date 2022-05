Armani: «Iren in anticipo sul piano al 2030 sul fronte rinnovabili e investimenti»

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Il piano industriale al 2030? «Resta immutato nonostante molti scenari economici siano cambiati a causa della guerra in Ucraina. L’attuale crisi energetica dimostra come lo sviluppo delle rinnovabili sia sempre più vitale, ma allo stesso tempo non si può smettere di investire sul gas, almeno fino a quando non potremo farne a meno». La conferma nel ruolo di amministratore delegato di Iren? «Ne sono felice perché per un manager non è mai scontata. Quando sono stato nominato, ormai un anno fa, la società...