Armani a Venezia: «Dai miei vestiti un messaggio di gioia»

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Giorgio Armani e Venezia non sembrano, a tutta prima, entità esteticamente contigue. Per quanto non rifugga bagliori e fulgori, Armani predilige da sempre una idea di eleganza in riduzione, uno stile nel quale si sottrae per raggiungere l’essenza: vibrante, mai scarna.Venezia, d'altro canto, è uno spumeggiare rococó di frivolezze, bagatelle e opulenze che si rifrangono e moltiplicano su strade fatte di acqua; è rutilante, composita, gioiosamente eccessiva, eternamente imperfetta nel suo umido imputridire.

«Vorrei che il pubblico immaginasse questa sfilata come un gioco, un divertissement, un momento di evasione» dice Armani. Parla prima dello show One Night Only, che si è svolto ieri sera a Venezia al cospetto di un regale parterre presieduto dall’immarcescibile Sophia Loren, con uno stuolo di star, registi, attori, colleghi.

Loading...

Armani, arlecchini e colori per la One Night Only a Venezia Photogallery17 foto Visualizza

Seduto su una seggiola davanti all’uditorio, nello spazio solenne e scabro delle Tese delle Nappe all’interno dell’Arsenale - di fatto, quel che resta di una industria che fu fiorente prima della rivoluzione industriale - è un Armani inatteso quello che ci si trova davanti. La severità cui ci ha abituati in 48 anni di carriera a tratti la si vede ancora, ma sulla scena irrompe una emotività toccante, ancor più sorprendente perché inattesa. La voce vibra; si rompe quasi in un pianto quando racconta dell'affetto profuso da perfetti sconosciuti in questi giorni veneziani. «Sentire tanto trasporto, come oggi da parte di una signora ottantenne che forse mai ha indossato le mie cose, mi ripaga di tutte le fatiche» racconta. Si emoziona anche a parlare della sfilata «Vorrei mandare un messaggio di gioia con questi vestiti».

È una commedia dell'arte in versione Armani: arlecchini, colombine, gorgiere e una profusione di losanghe. Il carnevale è dietro l’angolo, ma la gioia del cercare altre chiavi espressive è autentica, come l’emozione del suo autore.