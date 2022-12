Armi, balzo di vendite nel 2021. Leonardo sale al 12esimo posto della classifica mondiale

Airbus, invece, è in calo al 15 posto con vendite per 10,85 miliardi (-15%). Sipri nella sua rilevazione considera le vendite di armi e di servizi militari. Questi ultimi includono i servizi tecnici, come l’information technology; manutenzione, riparazione e supporto operativo; servizi relativi al funzionamento delle forze armate, come l’intelligence, l’addestramento e la gestione della logistica e la sicurezza armata nelle zone di conflitto.

Leonardo scala posizioni

Leonardo scala posizioni nella classifica mondiale delle vendite di armi redatta dall’istituto indipendente svedese Sipri. Secondo i dati raccolti da Sipri da fonti aperte, il gruppo italiano ha realizzato vendite per circa 13,9 miliardi nel 2021 con un incremento del 18% sull’anno precedente, portandosi al 12esimo posto della classifica mondiale delle top 100 (14esima posizione nel 2020) guidata dalla statunitense Lockeed Martin.

Le vendite di armi di Leonardo, secondo i calcoli dell’istituto rappresentano l’83% dei ricavi totali. Le vendite di armi nel mondo lo scorso anno, nonostante le difficoltà nella catena di approvvigionamento, sono cresciute dell’1,9% a 592 miliardi di dollari, un incremento che è inferiore a quello che si registrava prima della pandemia.

Nella classifica dei primi 100 costruttori mondiali compare anche Fincantieri al 46esimo posto (48esimo nel 2020) con un incremento delle vendite del 5,9% a 2,98 miliardi di dollari (36% dei ricavi complessivi).

Sipri osserva che l’invasione russa dell’Ucraina nel febbraio scorso ha aggiunto nuove sfide a quella della catena di approvvigionamento per le aziende del settore, anche perché la Russia è un importante fornitore di materie prime utilizzate nella produzione di armi. Ciò potrebbe ostacolare gli sforzi in corso negli Stati Uniti e in Europa per rafforzare le loro forze armate e per ricostituire le loro scorte dopo aver inviato miliardi di dollari di munizioni e altre attrezzature in Ucraina.