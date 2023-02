Armi a scuola, Fazzolari smentisce: «Mai detto». Salvini: non è idea illuminante. Pd e M5S all’attacco

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giovanbattista Fazzolari intende ricorrere alle vie legali contro il quotidiano “La Stampa”. La querela, spiegano fonti vicine all’esponente di Fratelli d’Italia, fa riferimento all’articolo pubblicato dal quotidiano di Torino con il titolo «Fazzolari: insegniamo a sparare nelle scuole».

La smentita e la replica

Stamattina, in una nota, Fazzolari ha definito l’articolo «ridicolo e infondato», affermando che nella conversazione citata nell’articolo con il generale Federici, consigliere militare della premier, parlava di «addestramento delle Forze armate». «Smentisce ciò che non è smentibile, cioè la sua idea di portare nelle scuole corsi di tiro a segno con le armi», è stata la controreplica del direttore della Stampa Massimo Giannini.

Salvini: non mi sembra idea illuminata

«Non mi sembra illuminata come idea». Così il leader della Lega e vicepremier, Matteo Salvini, commenta su Radio Capital l’articolo de “La Stampa” sulle presunte intenzioni del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giovanbattista Fazzolari. «Con tutto l’amore e il sostegno al tiro sportivo, ai poligoni, alla passione, allo sport e al business, io sto lavorando da ministro per portare l’educazione stradale nelle scuole perché 3.000 morti all’anno sulle strade sono troppi. Più che sparare - afferma Salvini -porterei nelle classi l’educazione stradale, lascerei perdere l’educazione al tiro».

Fassino (Pd): siamo al libro e moschetto

«Rave party, una autonomia iniqua e neocentralista, insegnamento del tiro a segno nelle scuole alla “libro e moschetto”. Ecco le priorità della destra al governo. Fortuna che si dichiaravano “pronti”: figuriamoci se non lo fossero stati...». Lo ha scritto, su Twitter, Piero Fassino, deputato del Partito democratico.

Beghin (M5S): destra ossessionata dalle armi

«Insegnare a usare le armi nelle scuole è un'idea pericolosa e ignobile. L'Italia non è il far west e noi non permetteremo mai una deriva del genere per le scuole italiane. La destra italiana è ossessionata dalle armi. Ricordiamo che, oltre le parole di oggi di Giovanbattista Fazzolari, Fratelli d’Italia aveva organizzato la settimana scorsa un convegno al Parlamento europeo sul ruolo positivo dei cacciatori nella protezione della biodiversità, un clamoroso caso di greenwashing che però probabilmente nascondeva molto altro. Le lobby delle armi ringraziano». È quanto dichiara in una nota Tiziana Beghin, capodelegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo.