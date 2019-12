Armi spuntate delle autorità locali contro le piattaforme Per la Corte di giustizia Ue Airbnb è un servizio della società dell’informazione, non indispensabile per chi affitta e che non incide sui prezzi delle locazioni di Guido Smorto

Airbnb Ireland (C-390/18) è la sentenza del 19 dicembre 2019 con cui la Corte di giustizia europea ha aggiunto un ulteriore tassello all'intricato mosaico che compone il regime giuridico degli intermediari digitali di beni e servizi.



La Corte si è pronunciata per prima volta sulla questione con le sentenze Uber Spain (C- 435/15) e Uber France (C-320/16). Chiamata a decidere se a effettuare il servizio di trasporto fosse Uber o i singoli autisti, ha chiarito che si debba stabilire caso per caso se la mediazione svolta dalla piattaforma sia autonoma - e si qualifichi pertanto come «servizio della società dell’informazione», la cui regolazione da parte degli Stati membri Ue è limitata da forti vincoli procedurali e sostanziali in base alla direttiva 2000/31 sul commercio elettronico – o sia parte integrante di un servizio globale il cui elemento principale è il servizio «sottostante», come tale soggetta a regole di settore molto più rigide e frammentate.



I parametri

I criteri elaborati dalla Corte per dirimere la questione – il cosiddetto Uber test - sono due:

a) il grado d’influenza della piattaforma sull’erogazione del servizio sottostante;

b) l’indispensabilità della piattaforma per il servizio intermediato.



Nel caso di Uber la Corte ha concluso che entrambi tali criteri fossero soddisfatti e ha giudicato l’intermediazione parte integrante di un servizio complessivo il cui l’elemento principale è il trasporto.

Ora quegli stessi indici sono sati utilizzati per stabilire una questione parzialmente diversa: l’applicabilità ad Airbnb della disciplina prevista per gli intermediari non digitali (nel caso di specie la francese Loi «Hoguet» sugli agenti immobiliari).



La decisione

La Corte stavolta ha concluso che l’attività di Airbnb è un «servizio della società dell’informazione»: la piattaforma non eserciterebbe un’influenza decisiva sui servizi di alloggio (ad esempio sul prezzo per le locazioni) e non sarebbe indispensabile per l’erogazione del servizio, visto che locatori e locatari dispongono di numerosi canali alternativi.