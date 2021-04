Armin Laschet, leader della Cdu, sarà candidato per la cancelleria: Söder rinuncia

La lotta interna a Cdu/Csu per la poltrona della cancelleria, che si è aperta dopo il vuoto lasciato da Angela Merkel e il pessimo andamento dei sondaggi in vista delle elezioni generali del 26 settembre, ha ulteriormente dilaniato la presa sull’elettorato dell’Unione Cdu/Csu, già messa in serie difficoltà per la gestione della terza ondata del coronavirus e l’avvio lento della campagna delle vaccinazioni.

Laschet, ministro-presidente della Renania settentrionale Vestfalia, è stato nominato a metà gennaio leader della Cdu per portare avanti la continuità e la politica merkeliana del compromesso ma si è rivelato molto meno popolare di Söder nei sondaggi sulla corsa alla cancelleria, che hanno testato gli umori dell’elettorato in tutta la Germania e anche all’interno dell’Unione cristiano-democratica.

Un numero, imbarazzante per Laschet, di alti esponenti della Cdu hanno sostenuto per giorni il leader della Csu alla corsa alla cancelleria nel tentativo di giocare un asso nella campagna elettorale per la chiamata alle urne su scala nazionale il 26 settembre, e risollevare così i sondaggi che danno la Cdu sotto la soglia del 30% (29%) e i Verdi in risalita tra il 20% e il 22%. Il pericolo di perdere la corsa alla cancelleria, per Laschet, è stato molto alto perché lo avrebbe indebolito enormemente.

La prassi consolidata, ma regola non scritta, di assegnare in automatico la candidatura alla cancelleria al leader della Cdu, ha rafforzato la leadership della Merkel. Non applicata, ha portato Laschet sull’orlo del baratro politico.