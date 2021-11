Arnaldo Caprai cresce nell’ultrapremium con i suoi «Cinquant’anni»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Molto più di un'edizione celebrativa, qualcosa di esclusivo che punta a spostare più in alto l'asticella della qualità e ad aprire una strada nuova, di certo inedita per un territorio come l'Umbria e per un vino come il Sagrantino di Montefalco. È la special edition “Cinquant'anni” presentata da una delle cantine simbolo del Sagrantino di Montefalco, la Arnaldo Caprai, in occasione appunto del proprio cinquantesimo anniversario.

Una bottiglia (la prima a uscire sul mercato sarà del 2016, un'ottima annata in Italia per diverse etichette di pregio) che è il frutto di un dialogo continuo tra arte e artigianato. Il vino è prodotto con un processo innovativo in cantina, avrà una veste preziosa con un'etichetta ideata ad hoc dall'artista Paolo Canervari reinterpretando la pala intitolata “Sposalizio mistico di Santa Caterina di Alessandria e i santi Bartolomeo, Francesco, Lucia e angeli” di Benozzo Gozzoli (1466) e realizzata da un'altra eccellenza dell'artigianato made in Italy: la Giusto Manetti Battiloro, azienda fiorentina che porta avanti la tradizione del battiloro (dal 1602) e che ha materialmente prodotto l'etichetta che poi campeggia sulle bottiglie.

Ed esclusivo è anche il metodo di produzione: «Per realizzare il Montefalco Sagrantino Cinquant'anni Special Edition 2016 – spiegano alla Arnaldo Caprai – abbiamo raccolto minuziosamente le migliori uve di Sagrantino dal vigneto Monte della Torre e grazie alla guida dell'enologo francese Michel Rolland abbiamo introdotto in azienda la “Vinification Integral” che ha permesso al Sagrantino di sciogliere, senza alcuna forzatura meccanica, la sua straordinaria ricchezza polifenolica. Questa innovativa pratica “artisanal” di vinificazione di uva intera in barrique, grazie a una estrazione molto soffice e con l'immersione quasi permanente delle vinacce nel corso della fermentazione alcolica, permette l'ottenimento di vini più rotondi».

Dopo le macerazioni pre e post fermentative inizia un lungo periodo di infusione delle vinacce che ogni giorno, come nei due periodi precedenti, sono state sottoposte per ben tre volte al giorno a una sorta di remuage manuale, ovvero di rotazione della barrique sull'asse orizzontale. Processo che permette di tenere le vinacce sempre immerse nel vino. Solo successivamente a questo terzo lungo periodo e quindi all'incirca dopo ben 70 giorni dalla raccolta, le barrique sono state manualmente riaperte e svinate per caduta senza utilizzo di pompe meccaniche. Il vino, successivamente, è stato affinato per due anni in barrique nuove e invecchiato in bottiglia per almeno due anni prima di essere immesso sul mercato.

«Cinquant'anni per una cantina sono una bella età – commenta il titolare Marco Caprai –. L'età della maturità. Per cui a parte la volontà di celebrare un anniversario come il mezzo secolo con questa iniziativa riteniamo anche come cantina di avere la maturità necessaria per misurarci con la sfida di un prodotto non solo premium ma davvero esclusivo. Appena il 5% del vino italiano si colloca su una fascia di prezzo superiore ai 9 euro ed è su questo che dobbiamo lavorare. Il lavoro sulla qualità è stato fatto e continueremo a farlo ma dove dobbiamo ora accelerare è sul terreno della valorizzazione. Dobbiamo creare categorie di prodotto ultrapremium, da realizzare solo nelle annate migliori e che possano soddisfare la curiosità di un pubblico esigente e appassionato. Ed è proprio ciò che ci proponiamo di fare con il Sagrantino di Montefalco 2016 Cinquant'anni prodotto con la Vinification Integral».