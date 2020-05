Aromi e spezie, Fratelli Pagani cresce anche con il Covid e investe in R&S L’azienda milanese leader negli aromi e ingredienti per l’alimentare registra a marzo un aumento delle vendite del 15% ed è fiduciosa per il futuro di Luisanna Benfatto

La fabbrica Pagani a Milano

Sorge, tra piazzale Lodi e Porta Romana, poco fuori la circovallazione esterna di Milano, la sede principale di Fratelli Pagani. Nata come drogheria, con alla guida 5 generazioni della stessa famiglia, in 110 anni si è trasformata in un’azienda leader degli aromi e ingredienti esclusivi per l’industria alimentare, soprattutto nei prodotti per la lavorazione e trasformazione della carne. Tra i suoi clienti si contano alcuni tra i big player italiani dei salumifici come Veroni, Fumagalli, Rovagnati, Beretta, Raspini , Brugnolo,Viani.

Pagani, come altre imprese attive nel settore alimentare, ha registrato anche in questo periodo emergenziale, una crescita del fatturato a doppia cifra . «Abbiamo osservato picchi inusuali: un’impennata delle vendite a marzo(+15%), bilanciata da un assestamento su aprile», commenta l’international business developer Valentina Cardazzi(figlia di Francesco e nipote di Marco, i due fratelli alla guida del gruppo).

A contribuire all’exploit le scorte del mix di prodotti per prosciutti cotti, prodotti stagionati ed elaborati di carne fresca (salsiccia e hamburger) e soprattutto il lavoro mai interrotto delle 120 persone impiegate.



«Gli orari sono stati allungati del 30% per sopperire alla riduzione degli operai in ogni turno per rispettare delle normative sulle distanze. Tutti ovviamente sono stati dotati di mascherina FFp3, guanti, disinfettante e controllo della temperatura in ingresso. Il commerciale ha aderito invece allo smart working. Grazie a questi interventi nessuno si è ammalato e siamo riusciti a far fronte alla domanda. Per questo abbiamo ritenuto giusto rinoscere allo staff 400 euro di “bonus” oltre agli straordinari con una maggiorazione del 50%».

Nel futuro del gruppo, racconta Cardazzi, c’è il rafforzamento nel campo dell’innovazione e diversificazione dei prodotti (attualmente sono impegnate 18 persone nel reparto R&D), nella digitalizzazione dei processi e una nuova sede: «L’area è già individuata e ci sono anche i progetti, purtoppo il coronavirus ha rallentato i lavori del nuovo headquater che vedrà la luce entro due anni».