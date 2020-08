Arrampicata e bouldering a Camp Zero

A chi verrebbe in mente di andare in un cinque stelle per allenarsi nell'arrampicata? L'equazione non è immediata, eppure l'hotel Camp Zero, a Champoluc, ha nella hall una palestra per alpinismo. Si può prenotare una suite, come in qualunque albergo, oppure una lezione o un corso con guida specializzata sul climbing wall che conta 35 itinerari di tutti i livelli, dal 3° grado del principiante all'8a per allenamenti avanzati, all'arrampicata sui sassi (bouldering). In inverno, la parete esterna viene trasformata in cascata di ghiaccio, per cimentarsi con piccozze e ramponi. PS: anche la piscina semi olimpionica è aperta a tutti: nuotare a 1650 metri di altitudine ha un effetto di doping naturale, tant'è che vanno ad allenarsi lì molti professionisti