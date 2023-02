Arredo di lusso, per il made in Italy crescita senza precedenti

Ascolta la versione audio dell'articolo

Se l’intero comparto italiano dell’arredamento ha registrato negli ultimi 18 mesi una crescita senza precedenti, questo trend è stato ancora più deciso per l’arredo di alta gamma, che ha dimostrato una forte resilienza alla crisi pandemica, prima, e alla guerra tra Russia e Ucraina poi, grazie soprattutto al lavoro di internazionalizzazione e diversificazione dei mercati fatto negli ultimi dieci anni dai principali brand del design.

«L’alto di gamma italiano, nel settore del mobile, è riuscito ad arrivare prima di altri concorrenti su alcuni mercati in forte crescita, come l’India o i Paesi arabi, e oggi beneficia di una maggiore competitività», osserva Maria Porro, presidente di Assarredo. Secondo l’ultimo Monitor Altagamma-Bain, i brand italiani rappresentano da soli il 25% del mercato mondiale del design di alta gamma, che nel 2021 ha superato i 40 miliardi di euro di valore e potrebbe raggiungere nel medio-lungo termine i 50-60 miliardi.

«I nostri prodotti, nel mondo, si rivolgono a un target di clientela che risente meno dei periodi di crisi – aggiunge Porro –. Negli ultimi anni abbiamo inoltre beneficiato della crescente attenzione alla qualità da parte dei consumatori alto spendenti dei mercati emergenti, come quello cinese». A spingere le vendite del design di lusso italiano sono state anche alcune scelte distributive azzeccate. «Le aziende dell’alto di gamma hanno progressivamente sostituito la tradizionale distribuzione multibrand con una strategia basata sui monomarca, investendo sull’identità e riconoscibilità del brand e questo, dopo la crisi del Covid, ha dato un grande vantaggio», dice ancora Porro. Così come ha aiutato lo stretto legame di fornitura con altri settori industriali, come quello nautico, le cui performance straordinarie degli ultimi due anni si sono riverberate sugli arredi destinati a yacht e imbarcazioni di lusso. Un discorso analogo vale per le forniture di mobili per hotel o edifici privati di pregio, che dopo un periodo di frenata coinciso con la pandemia, ora sono ripartiti a pieno ritmo.