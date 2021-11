Arredo, prima frenata dell’export con il balzo delle materie prime

La questione della sostenibilità

Altro tema decisivo per la crescita dell’intera filiera (71.500 imprese, oltre 300mila addetti e un fatturato di 39 miliardi nel 2020) è quello della sostenibilità, non a caso al centro di un’indagine e di un «Decalogo» per le imprese presentati la scorsa settimana da FederlegnoArredo. «La sostenibilità non è soltanto un’etichetta – spiega Feltrin – ma è un fattore concreto di sviluppo per le nostre aziende, un elemento centrale per consolidare e far durare il più a lungo possibile l’attuale il trend di crescita, che come vediamo è messo a rischio da molte variabili». L’industria italiana del legno-arredo si presenta alla sfida della transizione ecologica con numeri di tutto rispetto: secondo un’indagine realizzata da Fla in collaborazione con la Fondazione Symbola, il 67% delle aziende usa materiali o semilavorati realizzati con materiali riciclati e l’81% utilizza legno prodotto in modo sostenibile.

Soffrono le piccole realtà

Ma la situazione è a macchia di leopardo: le realtà più grandi e strutturate sono ben avviate nel percorso, mentre molte piccole realtà sono più indietro, per mancanza non tanto di visione, quanto di risorse e competenze adeguate. Da qui la decisione di Fla di redigere il «Decalogo» con le linee guida per sensibilizzare gli associati sulla questione. «Dobbiamo fare in modo che le nostre imprese non perdano questa opportunità – dice ancora Feltrin –. In questo momento ci sono sia una forte sensibilità da parte della politica su questo tema, sia ingenti risorse comunitarie in campo. Come federazione, stiamo lavorando a un piano operativo, che presenteremo nei primi mesi del 2022, per accompagnare concretamente le aziende che scelgono di intraprendere questo percorso».