Arredo, la regione mantiene il primato di ricavi ed export A Milano attesa per il Salone

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Nonostante tutte le difficoltà di questo periodo storico – dalla guerra in Ucraina alle difficoltà di approvvigionamento, dal costo di materie prime ed energia all’inflazione che frena i consumi, fino al blocco della cessione del credito sui bonus fiscali all’edilizia – il settore del legno-arredo e del design italiano continua a macinare ricavi record, raggiungendo nel 2022 i 57 miliardi di euro di produzione, con una crescita del 12,7% rispetto al 2021, a sua volta un anno straordinario per il comparto.

E la Lombardia, che di questa filiera è il territorio più rappresentativo, non è da meno. I dati consuntivi per le singole regioni non sono ancora disponibili, ma il trend è allineato a quello nazionale, così come i numeri sull’export forniti da FederlegnoArredo, relativi al terzo trimestre dello scorso anno, che evidenziano anche per la Lombardia un lieve rallentamento della dinamica di crescita, sebbene siamo ancora di fronte a incrementi a doppia cifra: quasi 3,2 miliardi di euro di vendite all’estero tra gennaio e settembre, in aumento del 16,7% rispetto allo stesso periodo del 2021.

Loading...

Questa regione – che non a caso ospita Salone del Mobile di Milano – rappresenta un quarto circa del fatturato nazionale del settore, con 9,6 miliardi di euro nel 2021, di cui 6,2 relativi al solo sistema arredo, sempre secondo i dati forniti da FederlegnoArredo. La Lombardia è prima in Italia anche per numero di imprese – con 9mila realtà di cui oltre 4.800 nel mobile e quasi 4.200 nell’area legno – e per numero di addetti, in tutto 51.500.

Al di là delle cifre, è in questo territorio – e in particolare nella provincia di Monza e Brianza – che si concentrano i brand più famosi del design a livello internazionale, nonché i gruppi imprenditoriali più grandi, che negli ultimi anni hanno accelerato anche sulle trasformazioni di governance, aprendo le proprie società ai capitali finanziari o dando vita a fusioni e acquisizioni tra marchi del settore.

Una dinamicità e una capacità di innovare – sotto il profilo sia del prodotto, sia del processo, sia dell’organizzazione – di cui il Salone del Mobile di Milano è lo specchio e la vetrina più importante. L’attesa per questa manifestazione, quest’anno, è più alta che mai: dopo la lunga parentesi del Covid (l’annullamento nel 2020, lo slittamento a settembre nel 2021, con un format speciale, e lo spostamento a giugno nel 2022), il Salone torna finalmente nelle sue date tradizionali di aprile, quest’anno dal 18 al 23.