Frode in pubbliche forniture: moglie e suocera del deputato Soumahoro agli arresti domiciliari

Agli arresti domiciliari Liliane Murekatete e Marie Therede Mukamatsindo, moglie e suocera del parlamentare Aboubakar Soumahoro, il sindacalista di origini ivoriane e deputato eletto con l’alleanza Verdi-Sinistra, ora nel Gruppo Misto. È quanto disposto dal gip di Latina nell’ambito della gestione di cooperative che si occupavano della gestione di migranti e di minori non accompagnati nella provincia di Latina. Le misure sono state effettuate dalla Guardia di Finanza.

Frode in pubbliche forniture, bancarotta fraudolenta patrimoniale e autoriciclaggio: sono queste le accuse mosse nei confronti dei vertici della cooperatova Karibu, nell’ambito delle indagini per la gestione delle cooperative.

Le cooperative Karibu e Consorzio agenzia per l’inclusione e i diritti Italia e la Jambo Africa - per il tramite di Karibu - “hanno percepito ingenti fondi pubblici da diversi Enti (prefettura, regione, enti locali) destinati a specifici progetti o piani di assistenza riguardanti i richiedenti asilo e i minori non accompagnati, fornendo un servizio inadeguato o comunque difforme rispetto a quello pattuito”.

Condizioni “offensive dei diritti e della dignità di uomini e donne, aggravate dalla condizione di particolare vulnerabilità dei migranti richiedenti protezione internazionale”: è quanto scrive la procura di Latina nel provvedimento con il quale sono finite ai domiciliari Marie Therese Mukamitsindo e Liliane Murekatete, rispettivamente suocera e moglie di Soumahoro e membri del cda della cooperativa Karibu.

I soldi destinati all’accoglienza erano in realtà “utilizzati per spese varie” quali alberghi, ristoranti, abbigliamento di lusso, accessori e gioelli. È quanto hanno ricostruito gli inquirenti nell’indagine sulla cooperativa Karibu, per la gestione delle cooperative.