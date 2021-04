Arrestati a Parigi sette terroristi rossi (tra cui Pietrostefani, Cappelli e Petrella)

2' di lettura

Sette ex membri delle Brigate Rosse sono stati arrestati stamani in Francia su richiesta dell'Italia, mentre altri tre sono in fuga e sono ricercati. Lo annuncia l'Eliseo. I dieci sono accusati di atti di terrorismo risalenti agli anni '70 e '80.

Gli ex brigatisti sono stati arrestati tutti a Parigi. L'operazione è stata condotta dall'Antiterrorismo della polizia nazionale francese (Sdat) in collaborazione con il Servizio di cooperazione internazionale della Criminalpol e con l'Antiterrorismo della Polizia italiana.

L’identikit degli arrestati

Gli arrestati compariranno entro 48 ore di fronte alla procura generale della Corte d'appello di Parigi, prima che un giudice stabilisca le misure cautelari (la conferma dell'arresto o il rilascio condizionale) che rimarranno in vigore fino a che non sarà completato l'esame della richiesta di estradizione da parte dell'Italia.

Secondo quanto apprende l'Ansa da fonti investigative francesi, si tratta di Enzo Calvitti, Giovanni Alimonti, Roberta Cappelli, Marina Petrella e Sergio Tornaghi, ex membri delle Brigate Rosse; e poi di Giorgio Pietrostefani di Lotta Continua e di Narciso Manenti dei Nuclei Armati contro il Potere territoriale.

L'operazione era stata preparata da diversi giorni ed è stata realizzata in cooperazione dagli ufficiali di collegamento della polizia italiana a Parigi, che hanno operato in stretto contatto con la direzione antiterrorismo francese. E se Irene Terrel, storica avvocata degli ex terroristi italiani in Francia, ha parlato di un «tradimento senza nome da parte della Francia», il presidente Macron ha sottolineato come la Francia comprenda «l'assoluto bisogno di giustizia delle vittime» e la «necessità imperativa di costruire un'Europa della giustizia, in cui la reciproca fiducia sia al centro».