Cecchi Gori ricoverato al Gemelli dopo l’arresto

I carabinieri hanno notificato ieri pomeriggio al Policlinico Gemelli di Roma a Vittorio Cecchi Gori, ex patron della Fiorentina, un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura generale della Corte d’Appello di Roma per un cumulo pena di 8 anni, 5 mesi e 26 giorni di reclusione.

Cecchi Gori è stato condannato giovedì scorso in via definitiva per il crac della casa di produzione cinematografica Safin. È stato condannato per più reati finanziari, tra cui bancarotta fraudolenta.

Cecchi Gori è ricoverato dallo stesso giovedì all’ospedale Gemelli di Roma, dove si trova piantonato. Dovrebbe restare in ospedale almeno fino a lunedì per poi essere trasferito nel carcere romano di Rebbibia.