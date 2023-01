Arrestato Matteo Messina Denaro, era in day hospital a Palermo

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Sono Matteo Messina Denaro”. Una risposta secca e sorprendente a un carabiniere che gli aveva chiesto le generalità. Era in day hospital in una clinica di Palermo, la Clinica Maddalena, specializzata in cure oncologiche. È lì, da quanto si apprende da fonti investigative, che i carabinieri del Ros hanno individuato e arrestato il boss Matteo Messina Denaro, il figlio di don Ciccio e uomo fidatissimo di Totò Riina detto u curtu. Matteo Messina Denaro non ha opposto resistenza durante l’arresto.

È finita così la latitanza del mafioso di Castelvetrano in provincia di Trapani: mafioso Matteo Messina Denaro era latitante dall’estate del 1993. L’inchiesta che ha portato alla cattura del capomafia di Castelvetrano (Tp) è stata coordinata dal procuratore di Palermo Maurizio de Lucia e dal procuratore aggiunto Paolo Guido.

Il procuratore De Lucia: «Stiamo indagando sulla rete che lo ha coperto»

«L’arresto di Matteo Messina Denaro è il frutto di un lavoro di squadra portato a termine dai carabinieri del Ros in modo eccezionale, ma che viene da lontano perché è un lavoro sostanzialmente congiunto nella ricerca del latitante, tanto dalla Polizia di Stato che ha chiuso alcuni spazi, quanto dei carabinieri che poi appunto hanno portato a termine l’operazione di questa mattina –. dice il Procuratore di Palermo Maurizio De Lucia su Rai Radio1, all’interno dello Speciale Che giorno è condotto da Francesca Romana Ceci e Massimo Giraldi –. Per noi è un fatto di estrema importanza e la Repubblica che ha dei doveri da compiere nei confronti dei suoi martiri e la cattura di Messina Denaro acquista una valenza storica in quanto era l’ultimo stragista rimasto in libertà. Un debito che abbiamo cercato di onorare e ci siamo riusciti». «Il boss è un uomo con evidenti coperture sulle quali sono in corso in questo momento delle indagini, in queste ore stiamo acquisendo documenti, individuando soggetti e cercando di determinare la rete che lo ha coperto fino a questo momento», ha osservato De Lucia.

Messina Denaro era in clinica per la chemioterapia

Matteo Messina Denaro si era recato nella clinica privata, dove si è presentato con il nome di Andrea Bonafede nato il 23 ottobre 1963, e dove è stato arrestato «per sottoporsi a terapie» ha confermato il comandante del Ros dei carabinieri Pasquale Angelosanto dopo l’arresto del boss compiuto dagli uomini del raggruppamento speciale assieme a quelli del Gis e dei comandi territoriali. Secondo quanto si apprende in ambienti sanitari della clinica Maddalena di Palermo Messina Denaro era in cura per un tumore e aveva l’appuntamento per il ciclo di chemioterapia. Nella scheda di accettazione della clinica è scritto “Prestazioni multiple - infusione di sostanze chemioterapiche per tumore”.

Subito dopo l’arresto Matteo Messina Denaro è stato trasferito in luogo sicuro dai carabinieri del Ros. Non si conoscono le reali condizioni di salute del superlatitante, che era nella clinica per sottoporsi a terapie. Da anni si sospettava che la primula rossa, così veniva chiamato il boss originario di Castelvetrano, fosse malato e avesse bisogno di continue terapie.