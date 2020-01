Arrestato il prefetto di Cosenza Paola Galeone. La denuncia di una imprenditrice Accusata di induzione indebita a dare o promottere utilità. Fatti accaduti tra il 23 e il 28 dicembre. Una fattura da 1.200 euro serviva a giustificare l’uso illecito di fondi messi a disposizione del prefetto

Il prefetto Paola Galeone

Induzione indebita a dare o promettere utilità è il reato che viene contestato al prefetto di Cosenza, Paola Galeone, arrestata e finita ai domiciliari. Al prefetto viene contestato, in particolare l’articolo 319 quater del Codice penale. Lo riferisce una nota stampa della Procura della Repubblica . Galeone si trova agli arresti domiciliari nella sua abitazione di Taranto.

I pm: «Ipotesi di reato confermata»

Stando a una nota diramata dagli stessi magistrati, «la Procura della Repubblica di Cosenza, nell’assumere nell’immediatezza la direzione delle indagini, ha disposto una serie di riscontri, operati con prontezza dalla Squadra mobile, che hanno confermato l’ipotesi di accusa». É quanto riferisce in un comunicato stampa in relazione all’arresto del prefetto Paola Galeone.

Fatti avvenuti tra il 23 e il 28 dicembre

Il reato che viene contestato al prefetto Galeone é stato commesso tra il 23 ed il 28 dicembre scorsi. «Il procedimento penale - si aggiunge nella nota - é stato iscritto a seguito di denuncia presentata alla Squadra mobile di Cosenza in data 23 dicembre 2019 da un privato cittadino».

La denuncia della imprenditrice

Paola Galeone è stata denunciata, nei giorni scorsi, da un’imprenditrice di Cosenza, Cinzia Falcone, che era stata contattata perché emettesse una fattura fittizia di 1.220 euro. La fattura sarebbe servita a giustificare l’utilizzo di alcuni fondi che erano rimasti a disposizione del Prefetto e che poi sarebbero stati spartiti tra il Prefetto stesso e l’imprenditrice. Ma questa si è rivolta alla polizia e l’incontro è stato filmato. Paola Galeone è stata poi fermata, all’uscita del bar dove si è svolto l’incontro, e portata in Procura per chiarimenti. Il prefetto è stato subito posto in aspettativa.