Arrestato pusher dei vip, fra i clienti anche Gianfranco Miccichè. L’ex presidente Ars: «Ho coscienza a posto»

Arrestato Mario Di Ferro, gestore del noto ristorante palermitano Villa Zito, ritrovo della Palermo Bene. Di Ferro è accusato di spaccio di droga. Il gip Antonella Consiglio ha firmato l’ordinanza di custodia cautelare nei confronti del ristoratore, in passato organizzatore di eventi, su richiesta del procuratore Maurizio de Lucia e dell’aggiunto Paolo Guido. Oltre a Di Ferro sono state notificate altre cinque ordinanze cautelari nei confronti di altrettanti indagati.

Il procedimento nasce da un’intercettazione disposta nell’ambito di un’altra indagine. Da qui la necessità degli investigatori di avviare gli approfondimenti che hanno poi rivelato che il ristoratore era protagonista di una intensa attività di vendita di cocaina a una selezionata clientela, attività che svolgeva nel suo locale divenuto un luogo di spaccio. Si è arrivati così ad accertare diversi episodi di cessione di droga che l’indagato avrebbe realizzato con l’apporto di altre persone come Gioacchino e Salvatore Salamone, già condannati per spaccio in un processo sui traffici dei clan mafiosi palermitani. Di Ferro si sarebbe rivolto a loro per rifornirsi dello stupefacente e avrebbe anche usato tre suoi dipendenti come pusher. Sia i Salamone che i dipendenti sono indagati. A Di Ferro sono stati dati i domiciliari, ai Salamone la custodia cautelare in carcere, ai tre dipendenti di Villa Zito è stato imposto l’obbligo di firma.

Miccichè: “Io onesto, ho coscienza a posto”



Secondo quanto ricostruito dagli investigatori dello Sco e della squadra mobile fra i clienti c’era l’ex presidente dell’Assemblea Siciliana, Gianfranco Miccichè , che non risulta però indagato. Miccichè sarebbe andato a prendere la cocaina con l’auto blu della Regione Siciliana, con tanto di lampeggiante acceso. “Escludo in maniera categorica che io mi muova in macchina con lampeggiante acceso. È un errore che ho fatto nella vita di cui sono pentito. Considero molto più importante nella mia vita di essere stato onesto, non avere mai fatto male a nessuno, non avere mai rubato un centesimo. Poi ognuno di noi qualche errore nella vita lo ha fatto. L'importante è essere a posto con la propria coscienza, ed io lo sono”, ha commentato Miccichè alla notizia dell’arresto del ristoratore Di Ferro.

Il coinvolgimento dei fratelli Salomone

Già in aprile Di Ferro era stato arrestato in flagranza mentre sotto casa cedeva tre grammi di cocaina a un burocrate all’ex funzionario dell’Ars, Giancarlo Migliorisi, molto vicino a Miccichè. Interrogato dalla polizia Migliorisi, sospeso dopo che la vicenda divenne pubblica, spiegò di aver telefonato al ristoratore chiedendogli di riservargli un tavolo per tre persone per il pranzo. «Ho fatto riferimento al fatto che avrei voluto realmente pranzare con tre presone presso il suo ristorante. Il riferimento alla tre persone è stato poi incidentalmente utilizzato come riferimento al numero di dosi che intendevo acquistare», disse alla polizia. E ammise di aver comprato cocaina da Di Ferro in passato ma sostenne di non sapere da chi questi si rifornisse.

Seguendo le mosse del ristoratore, però, gli investigatori erano già riusciti a risalire ai fornitori: Gioacchino e Salvatore Salamone, oggi finiti in cella. Entrambi erano già conosciuti dalle forze dell’ordine. Nel 2018, erano stati, infatti, coinvolti in una indagine sul riciclaggio del denaro che i clan mafiosi di Resuttana e di Porta Nuova ricavavano dai traffici di droga. Le riprese dei sistemi di videosorveglianza, depositate agli atti dell’inchiesta odierna, hanno immortalato più volte Di Ferro mentre consegnava il denaro ai due fornitori dopo aver preso lo stupefacente.