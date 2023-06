Inchiesta mascherine, arrestati Minenna (ex Dogane) e l’ex deputato leghista Pini

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’ex direttore dell’Agenzia delle Dogane Marcello Minenna, attuale assessore all’ambiente della Regione Calabria, ex assessore del Comune di Roma e collaboratore del Sole 24 Ore, è stato arrestato nell’ambito di un’inchiesta della procura di Forlì e si trova ai domiciliari. Arrestato, su disposizione della Dda di Bologna, anche l’ex deputato della Lega Gianluca Pini, funzionari della prefettura di Ravenna, dell’Ausl Romagna. In tutto sono stati 34 i provvedimenti cautelari. Nell’inchiesta c’è la vicenda di un maxi appalto con l’Ausl Romagna per la fornitura di mascherine: secondo l’ipotesi accusatoria della procura di Pini avrebbe ottenuto un appalto milionario dall’Azienda Usl Romagna per la fornitura di mascherine, nonostante non esistesse nessuna specifica attitudine aziendale.

Pm: fra Pini e Minenna “pactum sceleris”

L’ipotesi dei pm di Forlì è che tra Minenna e Pini ci sia stato un “pactum sceleris”: l’ex deputato aveva promesso a Minenna di «accreditarlo all’interno della Lega in modo venisse considerato un uomo di quel partito e gli prometteva la conferma della nomina a Dg dell’Agenzia delle Dogane a seguito del cambio del governo, che effettivamente otteneva». Minenna, dal canto suo,«accettava le promesse in cambio dell’asservimento della sua funzione pubblica», in particolare «alle richieste di Pini in occasione di importazione di merci» fra cui le mascherine al centro dell’inchiesta.

Inchiesta partita da un sequestro di cocaina

L’inchiesta è partita da un sequestro di 28 chili di cocaina nel gennaio 2020: le indagini hanno scoperto che dietro alla droga sequestrata su un camion proveniente dal Belgio c’era un imprenditore forlivese con precedenti, che lavora nel settore dell’autotrasporto. Dalle intercettazioni la procura di Forlì ha scoperto che aveva un consolidato rapporto con l’ex parlamentare Pini. La procura di Forlì accusa i due di un vero sistema, con scambi di favori. L’imprenditore forlivese, per il quali si ipotizza il traffico internazionale di stupefacenti, investiva il denaro in attività apparentemente lecite. Pini, secondo la procura di Forlì, aveva creato legami in varie istituzioni: le misure cautelari hanno riguardato infatti anche funzionari dell’Usl Romagna, appartenenti alle forze di polizia e un funzionario della prefettura di Ravenna.



L’ex deputato della Gianluca Pini, durante una seduta alla Camera nel 2015. ANSA/ ANGELO CARCONI





Assessore (ora sospeso) in Calabria

Minenna, 52 anni, originario di Bari, è stato nominato assessore di area tecnica della Regione Calabria il 31 gennaio scorso. Il presidente, Roberto Occhiuto, gli ha attribuito le deleghe all’Ambiente, alle Partecipate ed ai Fondi comunitari. Minenna è subentrato come assessore al dimissionario Mauro Dolce, anche lui tecnico, che aveva però le deleghe alle Infrastrutture ed ai Lavori pubblici, settori che il presidente Occhiuto attualmente gestisce direttamente. «A seguito della sospensione automatica e prevista dalla legge dell'assessore Marcello Minenna - ha detto Occhiuto -, ho fatto mie le sue deleghe, in modo che il lavoro della Regione possa andare avanti nelle prossime settimane senza particolari scossoni. La giustizia farà il suo corso e rispetto l'operato della magistratura, ma allo stesso tempo voglio confermare la mia fiducia a Marcello Minenna».