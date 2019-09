Arresti Juve e solito razzismo, l’irresistibile declino del calcio italiano

Il caso Lukaku e gli omaggi a Diabolik

La rissa nella Curva Nord dell’Inter, certo. E procedendo a ritroso nelle prime due giornate di campionato troviamo ancora i «buuu» al centravanti nerazzurro Lukaku a Cagliari, «minimizzati» dagli stessi tifosi dell’Inter in una surreale lettera indirizzata al campione belga. Mica era razzismo quello? «In Italia - recitava il comunicato della Curva Nord - usiamo certi “modi” solo per “aiutare la squadra” e cercare di rendere nervosi gli avversari non per razzismo ma per farli sbagliare». Essorragazzi. O ancora le coreografie che celebravano Diabolik, Fabrizio Piscitelli, ultrà della Lazio con diversi precedenti per droga e non solo freddato a inizio agosto a Roma, ai giardinetti. Ci fermiamo qua, per quanto potremmo risalire ancora più su la corrente, fino a quel maledetto Boxing Day di Santo Stefano, l’umiliazione di Koulibaly a San Siro e gli scontri tra tifosi dell’Inter e quelli del Napoli che portarono alla morte di un supporter del Varese.

Il Paese della volontà d’impotenza

La nostra analisi sul fenomeno resta ferma proprio a quell’Inter-Napoli di otto mesi fa. Di fronte alla violenza negli stadi, lo Stato che fa? «Si costerna, s’indigna, s’impegna, poi getta la spugna con gran dignità», direbbe il grande Faber. Perché siamo il Paese della volontà d’impotenza. Straparliamo ma quasi mai alle parole fan seguito i fatti. Quando facciamo, poi, sbagliamo. Dovremmo imparare dall’estero, certo, ma non solo dalla Premier League che ha arginato il fenomeno degli hooligan inasprendo le pene e (soprattutto) alzando il prezzo dei biglietti per entrare allo stadio.

La lezione di Zhang e Commisso

Dovremmo imparare anche dall’estero che, in questi anni, ha avuto il coraggio di investire su un prodotto calcio italiano piuttosto bollito. Dal presidente dell’Inter Steven Zhang che, pur essendo nato a Nanchino, evidentemente conosce la storia del suo club meglio di molti italiani: «L’Inter è stata fondata sui principi dell’inclusività e dell’internazionalità, siamo sempre stati aperti a persone di ogni cultura, nazionalità e colore della pelle», ha dichiarato dopo l’affaire Lukaku. O da Vito Commissio, calabrese d’America che ha comprato la Fiorentina: «Non voglio più sentire cori sull’Heysel né sui meridionali. Io sono calabrese, Joe Barone è siciliano, Montella è napoletano, attaccare i meridionali è attaccare noi». E allora evviva il calcio moderno degli zii d’America tanto contestato dagli ultrà: sarà pure uno spettacolo costoso, ma resta uno spettacolo, proprio come dovrebbe essere il calcio. I club chiudano per sempre i rubinetti ai professionisti del tifo violento. Così che debbano cercarsi un lavoro onesto, se sono capaci.