Arretrato fiscale in Cassazione, la ricetta della sezione tributaria: in tre anni giù di due terzi

L’obiettivo è quello di tagliare di due terzi l’arretrato fiscale in Cassazione per allineare le pendenze entro un triennio a percentuali sostenibili. La ricetta messa a punto dai giudici della Sezione tributaria - quelli direttamente investiti dal fenomeno - è “a tenaglia”: rottamazione dei procedimenti datati e aumento dell’organico per abbattere parte rilevante dei 53.482 fascicoli fiscali in arretrato, pari al 46% dei 120.473 giudizi civili pendenti in totale avanti alla Suprema corte. Una mole di procedimenti che ne rallenta il funzionamento e che ha notevole incidenza sulle attività di contribuenti, imprese ed Erario, considerato il peso economico – oltre 40 miliardi di euro l’anno – che ha il processo tributario nel sistema economico italiano.

Il programma dei procedimenti

Alla Quinta Sezione civile della Corte, quella specializzata nel contenzioso fiscale, l’affanno è tangibile. Un’emergenza messa nero su bianco nel «Programma per la gestione dei procedimenti» - la relazione prevista dall’articolo 37 del Dl 98/2011 – che le toghe della sezione tributaria hanno inviato al primo presidente Pietro Curzio.

Ci sono procedimenti iscritti anche sette anni fa che ancora attendono di essere valutati, con grave riflesso sull’azione nomofilattica (di applicazione certa e uniforme della legge) della Cassazione, i cui principi in materia fiscale – la concretizzazione della «giusta imposta» – rischiano di perdere di attualità, visto che, per esempio, solo dopo anni riescono a intervenire su alcune prassi consolidate delle Agenzie.

Un magazzino che – sulla base di un semplice calcolo – pesa su ciascuno dei 40 consiglieri della sezione per 1.337 procedimenti arretrati. E pensare che nel dicembre del 2017 la Commissione flussi aveva riconosciuto che la Tributaria - per assolvere al meglio alla sua funzione - doveva avere un organico di 52 consiglieri: ma ciò avrebbe comportato uno sbilanciamento numerico.

Le misure con effetto deflattivo sul 2019

Risultati soddisfacenti sono stati raggiunti nel 2019, l’anno d’oro della sezione. L’estinzione dei procedimenti, con la Pace fiscale, l’applicazione di 25 giudici del Massimario e 24 (sui 50 previsti) giudici ausiliari (magistrati in pensione, oggi scesi a 13 forse anche per la retribuzione non adeguata) ha consentito, per la prima volta, di definire 11.461 fascicoli di cui 9.536 ricorsi pervenuti nell’anno, andando così a incidere anche sull’arretrato. Ma gli effetti di queste misure sono destinati a non lasciare traccia durevole: il 31 maggio, infatti, scade l’applicazione dei giudici del Massimario mentre in estate toccherà agli ausiliari abbandonare il Palazzaccio.