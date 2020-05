Arriva il 730 precompilato: il nuovo modello in 6 domande e risposte

Per il periodo d’imposta 2019 e fino alla fine dell’emergenza, dipendenti e pensionati possono inviare in via telematica a Caf e professionisti la «copia per immagine» (anche la foto col cellulare) della delega all’accesso alla precompilata, insieme alla copia della documentazione necessaria e di un documento di identità (articolo 25, Dl 23/2020). In caso di necessità dovuta alla mancanza di stampanti o scanner – al posto della firma della delega – il contribuente può inviare anche l’immagine di un’autorizzazione in carta libera, un video o una email, anche depositata nel cloud dell’intermediario.

