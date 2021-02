Arriva Amazon Build it: i prodotti sono realizzati solo in base ai preordini

Il terzo concept si presenta come un giocoso e colorato orologio a cucù da parete in pre-ordine al prezzo di 79,99 dollari. Dispone di 60 LED, un cuculo meccanico a scomparsa e altoparlanti integrati per timer e allarmi. Con un pendolo rimovibile per poterlo montare anche su uno scaffale, si possono configurare con l'aiuto di Alexa sveglie, timer o disattivare l'audio in determinati orari.

Basso rischio, alta ricompensa

Il progetto Build it, come recita la nota per la stampa, «è a basso rischio, alta ricompensa e molto divertente». Proprio il fattore di rischio è quello che Bezos ha dichiarato più volte essere centrale nella storia di Amazon.

L'ex amministratore delegato di Amazon (che di recente ha rassegnato le dimissioni da CEO) ha definito il gigante dell'e-commerce come «Il posto migliore del mondo per fallire» nella sua lettera per gli azionisti del 2016 e in varie interviste ha dichiarato di aver speso miliardi di dollari in fallimenti.

La lista è lunga, ma tra i device caduti in disgrazia si ricorda Amazon Tap, il primo dispositivo mobile Amazon Echo, ritirato nel 2018 e quello più clamoroso del Fire Phone, un tablet Fire in forma di telefono, annunciato da Bezos in pompa magna nel giugno 2014 e poi ritirato dal mercato dopo pochi mesi a causa delle lamentale dei clienti.