Arriva Amazon Echo Auto Alexa sale a bordo di tutte le auto Il nuovo componente della famiglia di assistenti vocali di Amazon è destinato a tutti i tipi di auto, soprattutto quelle meno evolute di Luca Figini

Il nuovo componente della famiglia di assistenti vocali di Amazon è destinato a tutti i tipi di auto, soprattutto quelle meno evolute

2' di lettura

L'innovazione non è strettamente legata all'idea di stravolgere un segmento, quanto più di proporre idee e concetti nuovi. In questo senso Amazon Echo Auto è una spinta innovativa perché “rinnova” l'esperienza di guida anche e soprattutto sui veicoli sprovvisti di infotainment di ultima generazione. Echo Auto di fatto porta Alexa al volante, così da sfruttare i comandi vocali mentre si guida. Centro nevralgico è lo smartphone, a cui il dispositivo di Amazon si collega via Bluetooth per l'abbinamento iniziale al profilo personale e per trarre la connettività dati.

Echo Auto ha un unico obiettivo: assistere autista e passeggeri durante i viaggi, siano essi all'interno del traffico urbano oppure per tratte più lunghe. E funziona come qualsiasi altro dispositivo Echo oppure compatibile con Alexa. Ossia è sufficiente domandare qualcosa all'assistente vocale di Amazon utilizzando la voce, senza necessità di alcuna ulteriore interazione che possa distrarre mentre si guida. Per esempio, si può chiedere di iniziare la riproduzione delle playlist di Amazon Music, oppure di segnalare i dettagli di un appuntamento o ancora leggere un audiolibro, effettuare una telefonata e gestire i memo vocali. Tutti questi contenuti sono recuperabili dall'app Alexa sugli smartphone Android e iOs.

Dal punto di vista tecnico, Echo Auto integra 8 microfoni, collocati in modo apposito per sfidare l'acustica interna di un'automobile, così che Alexa è “capace” di ascoltare i controlli vocali anche in presenza di musica o dei rumori dell'aria condizionata e della strada. Echo Auto è alimentato dalla presa accendisigari a 12 volt o dalla porta Usb e si connette all'audio esistente via cavo audio con jack da 3,5mm oppure via Bluetooth. A livello costruttivo, il dispositivo Auto vanta una serie di caratteristiche in comune con gli altri dispositivi della famiglia Echo: un pulsante per disattivare i microfoni, uno per attivare l'ascolto e una barra luminosa che indica lo stato del dispositivo. Non appena configurato, Echo Auto sarà fin da subito in grado di interagire con le persone a bordo della vettura. E l'evoluzione nel tempo delle funzioni è garantita dal numero crescente di skill compatibili con Alexa. Echo Auto è disponibile sul sito Amazon.it al prezzo di 59,99 euro.