Arriva Amazon Prime Day 2020: è caccia alle offerte migliori L’ora X scocca alle 00:01 di martedì 13 ottobre. Poi, per due giorni interi, sarà un susseguirsi di offerte riservate agli abbonati Prime, che si aggiorneranno ogni cinque minuti di Biagio Simonetta

In ritardo a causa della pandemia, ma il Prime Day di Amazon è arrivato. L’ora X scocca alle 00:01 di martedì 13 ottobre. Poi, per due giorni interi (durerà fino alle 23.59 di mercoledì 14 ottobre), sarà un susseguirsi di offerte che si aggiorneranno ogni cinque minuti. È questo l’Amazon Prime Day 2020, da molti ormai ritenuto una sorta di blackfriday dell’eCommerce.

Un appuntamento durante il quale più di un milione di prodotti (dai marchi più popolari e amati, ai giocattoli, all’elettronica, dalla moda ai dispositivi Amazon e molto altro ancora) saranno venduti a prezzo di saldo per i clienti iscritti al programma delle spedizioni veloci del colosso di Seattle. Chiunque potrà acquistare e risparmiare nel corso di questi due giorni iscrivendosi a Prime o iniziando il classico periodo di prova gratuito di 30 giorni. L’appuntamento è su Amazon.

Come ormai da qualche tempo, anche quest’anno è attivo il servizio “Acquista con Alexa”, e cioè ordinando un prodotto ad Alexa attraverso un dispositivo Echo. Per questa funzione, le offerte sono già attive da domenica 11 ottobre. Basta chiedere: «Alexa, quali sono le mie offerte Prime Day?».

Le anticipazioni sulle offerte

Ma cosa possiamo aspettarci da questo Prime Day? Una selezione delle offerte in arrivo la potete trovare qui. Occhi puntati chiaramente sulla tecnologia, fra notebook, smartphone, smartwatch e televisori che – come spesso accade – la faranno da padrone.

Per chi invece vuole cogliere l’occasione per acquistare un prodotto della gamma Echo, si può risparmiare fino al 68% sull’altoparlante intelligente più popolare, Echo Dot (3ª generazione). Risparmio fino a 65 euro sui dispositivi Echo Show. Echo Auto, ora con Auto Mode nell’app Alexa, sarà proposto invece a 25 euro in meno sul costo base. Venti euro in meno su Fire TV Stick 4K Ultra HD con telecomando vocale Alexa. Trenta, invece, sui tablet Fire. Sconti importanti anche su Kindle Paperwhite e altri prodotti.



Supporto alle piccole imprese

I clienti Amazon Prime possono supportare le Pmi durante questo Prime Day acquistando le offerte disponibili nello store dedicato alle Pmi. Oltre la metà dei prodotti venduti su Amazon nel mondo provengono dai partner di vendita, la maggior parte dei quali sono piccole e medie imprese. Durante lo scorso Prime Day, i clienti di tutto il mondo hanno acquistato prodotti per oltre 2 miliardi di dollari dalle Pmi. Per rendere più semplice che mai per i clienti supportare le piccole e medie imprese, Amazon ha lanciato nuove selezioni curate per mettere in contatto i clienti con le PMI locali.