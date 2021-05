Arriva Android 12, annunciate nuove funzioni: ecco come cambia la privacy

2' di lettura

Dopo Apple anche Google accelera sulla privacy. Dal palco del Google I/0 la conferenza per gli sviluppatori del colosso di Mountain View sono state presentate numerose novità che saranno attive con l’aggiornamento del sistema operativo di Android 12. Ci sarà un pannello di controllo in cui gli utenti vedranno quando le app accedono alla posizione della loro videocamera, microfono o dispositivo. E anche una funzione di “cancellazione rapida” degli ultimi 15 minuti di cronologia ricerche con un solo tocco dal menu dell'account Google. E ci sarà un pulsante che avviserà ogni volta che una password potrebbe essere stata compromessa. «Non vendiamo le vostre informazioni personali a nessuno, ne' usiamo informazioni sensibili per gli annunci», ha voluto sottolieare Google che su questa svolta pro-privacy punta ormai da alcuni anni. «Le informazioni non sono private se non sono protette - ha spiegato Jen Fitzpatrick, vicepresidente senior di Google Maps -. Con tecnologie basate sull'intelligenza artificiale i nostri prodotti sono protetti per impostazione predefinita: ogni giorno blocchiamo 100 milioni di tentativi di phishing e 15 miliardi di messaggi di spam in Gmail e crittografiamo 4 miliardi di foto. Inoltre, la Navigazione sicura su Chrome e sulla maggior parte degli altri browser aiuta a proteggere il resto di Internet, proteggendo automaticamente più di 4 miliardi di dispositivi».

Le nuove funzioni

Riassumendo: ci sarà una cartella protetta da un codice per le foto che si vuole tenere separate e che non appariranno negli album; e un avviso nella cronologia dei luoghi visitati su Maps che ricorderà che si può disattivare la propria posizione. Google ha predisposto nuove autorizzazioni che permettono di concedere l'accesso ad una posizione approssimativa e non esatta. Infine Google ha accennato a Private Compute Core, che sarà parte integrante di Android 12 e che permetterà di garantire la riservatezza delle informazioni personali, pur abilitando funzioni evolute come Live Caption, Now Play e Smart Reply: l'elaborazione dell'audio e della lingua sarà effettuata direttamente sul dispositivo senza richiedere l'accesso alla rete.

Le altre novità e l’atteso cambio di interfaccia

Google ha anche annunciato che ci sono tre miliardi di dispositivi Android attivi in tutto il mondon el mondo. E che il sistema operativo cambierà interfaccia, rinnovandosi.Il colosso di Mountain View ha chiaramento mostrato che spinge sull'Intelligenza Artificiale, anche con applicazioni dal punto di vista medico (nella mammografia e nei problemi della pelle). Sta lavorando su un sistema di apprendimento dei linguaggio che si chiama LaMDA (Language Model for Dialogue Applications) e che grazie al machine learning consentirà di interloquire con l'assistente vocale e con il sistema di ricerca nel modo più colloquiale possibile, con più sfumature, esattamente come se stessimo parlando con una persona reale.

L’uso dell’Ai nelle ricerche

Google prepara anche un potenziamento del suo 'core business', il motore di ricerca, grazie all'AI. Sarà velocizzato da una tecnolgia che si chiama Mum (Multitask Unified Model) e che comprenderà meglio le domande più complesse degli utenti consentendo di velocizzare le ricerche. Mum viene addestrato in 75 lingue diverse ed è multimodale, quindi comprende le informazioni attraverso testo e immagini e si estenderà anche potrà estendersi più modalità come video e audio” Parte delle novità entreranno a far parte della prima versione beta di Android 12 che sarà scaricabile oggi, altre arriveranno nel corso dell'anno.