Arriva la App per connettere gli italiani e lo sport

Passera (Illimity): app per venire incontro a esigenze di base

«È un progetto saggio, che parte dei bisogni, oggi risolvibili da tecnologie che prima non erano disponibili, ma oggi sì - ha spiegato il Ceo di Illimity Corrado Passera - È una piattaforma dove tutti quelli che vogliono, in grande libertà, ci salgono. Molto spesso le app nascono per cose sofisticate; qui abbiamo proprio esigenze di base, a bisogni veri. Con grande apertura». «Abbiamo con piacere messo a disposizione la nostra piattaforma tecnologica e i nostri servizi più innovativi, come quelli di aggregazione e analisi dei conti correnti, ambito in cui la banca vanta importanti primati», ha aggiunto Passera.

Marotta (Inter), «app segna passo in avanti in trasformazione digitale sport»

«Questa nuova applicazione My Sport e Salute segna un passo in avanti nella trasformazione digitale dello sport che diventa più fruibile a tutti», ha messo in evidenza Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, in un video messaggio. «Questa applicazione segna un passo in avanti non solo nell’ambito professionistico, ma a livello dilettantistico di base. Una palestra di vita per i nostri giovani. Durante la pandemia -ha proseguito Marotta- lo sport ha avuto un ruolo importante e questa cosa non dobbiamo mai dimenticarla. Abbiamo avuto l’opportunità di testarla in anteprima e come Inter reputiamo questa app un contributo al movimento sportivo in generale e una grande testimonianza di innovazione».