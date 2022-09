Arriva Avenger, la nuova baby Jeep elettrica o ibrida. Ecco quello che sappiamo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Avenger. Ecco come si chiama la nuova baby Jeep. Finiscono, dunque, le ipotesi che davano per certa la denominazione Jeepster. La vettura è stata svelata in anteprima, e con estrema parsimonia di dettagli, nel corso dell’evento online 4xe Day, che ha anticipato le mosse del brand Usa di Stellantis. Ci sono molto conferme e qualche indicazione in più su un modello strategico per il marchio.

Avenger è infatti la prima Jeep elettrica dedicata al mercato europeo e fa parte di un piano di elettrificazione della gamma che vede il lancio di altri due modelli 100% a ioni di litio. Infatti, Jeep ha svelato le prime foto di due inediti suv di grossa taglia a zero emissioni: Recon e Wagoneer, annunciata con il nome in codice Wagoneer S. E se la Recon appare mediamente riconducibile al DNA stilistico di Jeep, la Wagoneer S, invece, sembra voler esplorare altri terrori in fatto di design e posizionamento premium luxury con una connotazione di hi-tech.Recon e Wagoneer S saranno introdotti il prossimo anno a partire dal mercato del Nord America e poi in altre regioni in tutto il mondo.

Ma torniamo a Jeep Avenger, alias “vendicatore”. La prima elettrica firmata Jeep avrà un'autonomia di 400 km nel ciclo combinato grazie a una batteria la cui capacità è stimabile in 40 – 50 kWh. Jeep Avenger ovviamente non sarà solo elettrica. È una vettura che si colloca nella seconda area più importante del mercato europeo: quello dei B Suv, dove peraltro è presente la Renegade, che però, costruita a Melfi, insieme a Compass mostra, nonostante lo sforzo di elettrificazione, le sue tante primavere: è stata lanciata nel 2014 ed è costruita sulla base dell'ormai obsoleta piattaforma Small Wide di Fca. Ora è tempo di cambiare. Tuttavia, Avenger non rimpiazza, secondo le strategia del marchio, la Renegade ma completerebbe dal basso di gamma l'offerta di B Suv firmata Jeep, lasciando a Renegade l'area superiore. Secondo Antonella Bruno, numero uno del brand Usa in Europa, Avenger e Renegade sono rivolti a target differenti: giovane, tecnologico e urbano per il nuovo modello costruito a Tychy in Polonia (insieme ai B-Suv Fiat e Alfa Romeo); più familiare per il modello Made in Italy.

Renegade, del resto, è più lunga con i suoi 4.230 mm, mentre Avenger è più corta di circa 15 centimetri (ancora non ci sono dati ufficiali) per un totale di 408 cm e questo la collocherebbe nell'area delle cugina Opel Mokka (4.151 mm) che pur condividendo il pianale con la Peugeot 2008 e con altre vetture del gruppo Stellantis è sensibilmente più corta.Questo modus operandi fa parte di una strategia di differenziamone tra brand e modelli della galassia Stellantis, pur appartenenti alla stessa area di mercato. Avenger e Renegade, secondo il marketing di Jeep non sono dunque in sovrapposizione, poi inevitabilmente saranno gli automobilisti a scegliere e del resto non è improbabile che il nuovo modello, carico di appeal ed elettroni sarà certamente più attraente della pur sempre valida Renegade. Ed è anche facile immaginare un calo delle vendite del modello made in Italy, che però potrebbe essere sostenuto magari con promozioni e serie speciali per renderlo attraente. Non è improbabile che sarà proprio una nuova Renegade/Compass uno dei quattro suv completamente elettrici che Jeep lancerà in Nord America e in Europa entro il 2025. E questo al fine di eseguire una strategia in base alla quale entro il 2030, i veicoli Bev rappresenteranno il 50% delle vendite negli Stati Uniti e il 100% delle vendite in Europa, in forza della decisone europea di mettere al bando i motori termici

A proposito di piattaforme, Jeep Avenger porta al debutto una nuova architettura. La STLA Small. Si tratta di una evoluzione della nota CMP, sviluppata a partire tra Peugeot e Dongfeng e che da vita a molti modelli del gruppo. La nuova architettura fa, invece, parte di una famiglia di piattaforme battezzate STLA. come il ticker di borsa. che comprende oltre alla Small, la Medium, dedicata a e-car che possono percorrere fino a 700 km a zero emissioni e la Large, per veicoli di taglia robusta con un'autonomia fino a 800 km. Infine, c’è STLA Frame, con un'autonomia fino a 800 km. In prospettiva le vetture del gruppo saranno solo elettriche ma questi “pianali” sono modulari e predisposti anche per powertrain ibridi di vario tipo. Infatti, come accennato prima, Avenger sarà offerta con motori termici ibridizzati a vario livello. Ancora non si sa ancora se le unità saranno quelle di origine Fca (FireFly/Gse) oppure le PureTech di origine Psa. Lo si scoprirà, insieme a tutti i dettagli, il prossimo 17 ottobre quando la vettura sarà svelata al salone di Parigi e lo stesso giorno saranno aperte le prenotazioni.